Реакция Джикии на ничью «Спартака» с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Были хорошие моменты, в конце могли забить. Играли в меньшинстве долгое время, было удаление. Хотели выиграть, но сегодня ничья», – сказал Джикия.

«Спартак» с 38-й минуты был в меньшинстве.

Забили Антон Зиньковский и Артем Дзюба.

У «Спартака» одна победа в последних 7 встречах.

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