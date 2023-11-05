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    Реакция Джикии на ничью «Спартака» с «Локомотивом»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    «Были хорошие моменты, в конце могли забить. Играли в меньшинстве долгое время, было удаление. Хотели выиграть, но сегодня ничья», – сказал Джикия.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2023 22:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +187

      BVG4 6 ноября, 17:43

      Могли забить? Да! Но могли и пропустить!!! Об этом чет ни-ни...

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