«Спартак» прокомментировал ничью с «Локомотивом»

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Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
«Бились в дерби до последней минуты и были близки к победе, несмотря на меньшинство.
Один за всех – и все за одного!» – написали москвичи.
- «Спартак» с 38-й минуты был в меньшинстве.
- Забили Артем Дзюба и Антон Зиньковский.
- У «Спартака» одна победа в последних 7 матчах.