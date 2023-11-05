«Спартак» прокомментировал ничью с «Локомотивом»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Бились в дерби до последней минуты и были близки к победе, несмотря на меньшинство.

Один за всех – и все за одного!» – написали москвичи.