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    «Спартак» прокомментировал ничью с «Локомотивом»

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    «Бились в дерби до последней минуты и были близки к победе, несмотря на меньшинство.

    Один за всех – и все за одного!» – написали москвичи.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 21:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +274

      Amorphis 5 ноября, 22:27

      Локо на удивление мёртвый, театр недоразумений, играли считай 10 на 10 ибо дрочкнишка был занят работой языка на малыша Пиняева

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner 5 ноября, 22:09

      Спартак: - Мы потеряли два очка и гордимся этим! Один за всех – и все за одного!!!...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 22:06

      Ничья за счастье!) Дожили спартачи

      1
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 22:09

      Отскочил Спартак и РАДУЕТСЯ!!!...)))

      2
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > WILDLING_HRUNDEL 6 ноября, 00:18

      Питерский бом....жара, быстро к помойке, там все твои вонючки собрались

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 5 ноября, 21:58

      Близость к победе можно расценить разве что только тем, что вели в счете ...

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