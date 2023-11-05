Чалов объяснил волевую победу ЦСКА над «Пари НН»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Пари НН» (3:2) в 14-м туре РПЛ.

«Они играли достаточно хорошо, цеплялись за мячи, проводили быстрые контратаки. Было непросто, но сегодня удача была на нашей стороне.

Переход на четыре защитника сыграл главную роль. «Нижний», может, оказался не готов к этому перестроению», – сказал Чалов.