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    Чалов объяснил волевую победу ЦСКА над «Пари НН»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Пари НН» (3:2) в 14-м туре РПЛ.

    «Они играли достаточно хорошо, цеплялись за мячи, проводили быстрые контратаки. Было непросто, но сегодня удача была на нашей стороне.

    Переход на четыре защитника сыграл главную роль. «Нижний», может, оказался не готов к этому перестроению», – сказал Чалов.

    • Москвичи уступали в счете.
    • ЦСКА поднялся в топ-3.
    • Впереди у команды матч 15-го тура против «Факела» (11 ноября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2023 19:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 5 ноября, 20:43

      Федор молодец, наплевав на критику пахал и вот результат

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