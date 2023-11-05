В ЦСКА усомнились в справедливости гола «Пари НН»

В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Пари НН». Гости ведут 2:1.

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо выложил в телеграм-канале видео голевой атаки «Пари НН». Москвичи считают, что мяч вышел за боковую, прежде чем оказаться в воротах.