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    В ЦСКА усомнились в справедливости гола «Пари НН»

    В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Пари НН». Гости ведут 2:1.

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо выложил в телеграм-канале видео голевой атаки «Пари НН». Москвичи считают, что мяч вышел за боковую, прежде чем оказаться в воротах.

    • Матч в поле судит воронежец Владимир Москалев.
    • Оба гола «Пари НН» забили защитники.
    • «Пари НН» в случае победы поднимется в топ-3.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 17:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1461

      DemSerg 5 ноября, 22:30

      Но вообще-то ЦСКА пропустил не из-за этой ошибки судьи. Эпизод с аутом и гол разделило время. Можно сказать, что это даже не была та же фаза атаки. Несущественно вообще, а защита натурально проворонила.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 5 ноября, 18:39

      Да 100 процентов мяч ушел. В повторах во время матча это было всем хорошо видно. Всем, КРОМЕ СУДЕЙ на ВАР...(((

      5
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      ...
      Рейтинг: +806

      RUSARM > Cleaner 5 ноября, 19:04

      Вся бригада свистулькиных сегодняшних - 3,14дорасы!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Pablo Ibanez 5 ноября, 18:22

      100 % ушел мяч , но боковой судья клоун

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1394

      ruded > Pablo Ibanez 5 ноября, 18:31

      просто работает за бабло тех, кто платит. Ему флажок в очко нужно вставить

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +806

      RUSARM > ruded 5 ноября, 19:05

      и не один а все!!

      2
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      Рейтинг: +6436

      порт 5 ноября, 18:16

      И зачем тогда нужен вар?

      4
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      Рейтинг: +2466

      shurik45 > порт 5 ноября, 18:31

      Видимо не было нужного ракурса, линейный проворонил аут.

      2
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > shurik45 5 ноября, 18:42

      Повторы во время матча были. Все отлично видно. Судейки ПРОДАЖНЫЕ. И боковой и на ВАР. Или у них НЕДОСТАТОЧНАЯ для уровня РПЛ квалификация. По любому за такое нужно отстранять от судейства...(((

      3
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