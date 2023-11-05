В ЦСКА усомнились в справедливости гола «Пари НН»

Но вообще-то ЦСКА пропустил не из-за этой ошибки судьи. Эпизод с аутом и гол разделило время. Можно сказать, что это даже не была та же фаза атаки. Несущественно вообще, а защита натурально проворонила.
В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Пари НН». Гости ведут 2:1.
Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо выложил в телеграм-канале видео голевой атаки «Пари НН». Москвичи считают, что мяч вышел за боковую, прежде чем оказаться в воротах.
- Матч в поле судит воронежец Владимир Москалев.
- Оба гола «Пари НН» забили защитники.
- «Пари НН» в случае победы поднимется в топ-3.