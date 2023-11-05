Алонсо назвал залог успешной игры «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал, что помогает команде идти в лидерах РПЛ.

«Успех «Краснодара» это не секрет – только упорная работа и много сил, чтобы так играть до конца. Конечно, конкурировать с «Зенитом» возможно. Это футбол, где играют 11 на 11. У «Зенита» хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы можем конкурировать. Все команды в чемпионате хорошие, сильные. Есть тяжелые матчи», – сказал парагваец.