Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Алонсо назвал залог успешной игры «Краснодара»

    Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал, что помогает команде идти в лидерах РПЛ.

    «Успех «Краснодара» это не секрет – только упорная работа и много сил, чтобы так играть до конца. Конечно, конкурировать с «Зенитом» возможно. Это футбол, где играют 11 на 11. У «Зенита» хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы можем конкурировать. Все команды в чемпионате хорошие, сильные. Есть тяжелые матчи», – сказал парагваец.

    • «Краснодар» на очко отстает от 1-го места РПЛ.
    • Сегодня команда может туда вернуться, если победит «Крылья Советов».
    • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

    Новости по теме
    Бышовец назвал преимущество «Краснодара» в матче с «Зенитом» 3
    Появилось расписание матчей РПЛ до конца года
    Топ-клуб Италии хочет купить игрока «Краснодара» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2023 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2761

      Январь 59 5 ноября, 12:39

      Да успокойте уже с чемпионством Краснодара, будет звонок из кабинетов и закончит ЧР23-24 Краснодар на 5м месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM 5 ноября, 10:22

      опять журналюги раздувают, а потом будут кусать локти, когда краснодар будет в тройке всего лишь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 5 ноября, 10:19

      Зенит сильнее Краснодара однозначно

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+