Алонсо назвал залог успешной игры «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал, что помогает команде идти в лидерах РПЛ.
«Успех «Краснодара» это не секрет – только упорная работа и много сил, чтобы так играть до конца. Конечно, конкурировать с «Зенитом» возможно. Это футбол, где играют 11 на 11. У «Зенита» хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы можем конкурировать. Все команды в чемпионате хорошие, сильные. Есть тяжелые матчи», – сказал парагваец.
- «Краснодар» на очко отстает от 1-го места РПЛ.
- Сегодня команда может туда вернуться, если победит «Крылья Советов».
- У «Краснодара» 0 трофеев в истории.
Источник: «Чемпионат»