Боярский сказал, до какого года «Зенит» будет выигрывать РПЛ с Семаком

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский уверен, что петербургский клуб будет побеждать в РПЛ до 2025 года.
В 2025-м году «Зенит» будет праздновать столетие.
«Я бескомпромиссно верю в то, что «Зенит» снова займет главенствующее место. 11 ноября против «Краснодара» у нас есть все шансы, чтобы это доказать. Семак будет становиться чемпионом до столетия клуба!» – сказал Боярский.
- «Зенит» вышел на промежуточное первое место в РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.
- У краснодарцев сегодня игра с «Крыльями Советов».
- Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге.
Источник: «Спорт-Экспресс»