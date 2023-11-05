Боярский сказал, до какого года «Зенит» будет выигрывать РПЛ с Семаком

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский уверен, что петербургский клуб будет побеждать в РПЛ до 2025 года.

В 2025-м году «Зенит» будет праздновать столетие.

«Я бескомпромиссно верю в то, что «Зенит» снова займет главенствующее место. 11 ноября против «Краснодара» у нас есть все шансы, чтобы это доказать. Семак будет становиться чемпионом до столетия клуба!» – сказал Боярский.