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    • Боярский сказал, до какого года «Зенит» будет выигрывать РПЛ с Семаком

    Боярский сказал, до какого года «Зенит» будет выигрывать РПЛ с Семаком

    Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский уверен, что петербургский клуб будет побеждать в РПЛ до 2025 года.

    В 2025-м году «Зенит» будет праздновать столетие.

    «Я бескомпромиссно верю в то, что «Зенит» снова займет главенствующее место. 11 ноября против «Краснодара» у нас есть все шансы, чтобы это доказать. Семак будет становиться чемпионом до столетия клуба!» – сказал Боярский.

    • «Зенит» вышел на промежуточное первое место в РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.
    • У краснодарцев сегодня игра с «Крыльями Советов».
    • Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2023 08:25
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    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      wlad wm--google 7 ноября, 00:17

      Усатый же фанат Тосно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19568

      paracetamol 6 ноября, 10:30

      Семак будет становиться чемпионом не до столетия, а до тысячелетия клуба!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 5 ноября, 14:10

      БОЯРСКИЙ "петербургский клуб будет побеждать в РПЛ до 2025 года."

      Это что же, Боярский не верит в победу ПУТИНА на выборах президента 2024 года?
      А Я ВЕРЮ!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > rac531 5 ноября, 14:41

      Просто он считает , что на юбилейный срок правления , Путин свой Спартак в чемпионы как-нибудь протащит .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7110

      Давид59 5 ноября, 11:46

      "Бескомпромисный" ты наш! Что у тебя с русским языком? Как можно бескомпромиссно верить? А с памятью что? Процитирую его. "За Зенит больше не болею. Там одни иностранцы. Болеть не за кого."

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8891

      nik55 5 ноября, 10:51

      мюллер свалит и вы опять в жопе

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > nik55 5 ноября, 11:51

      Мюллер свалит - придёт Борман , а вы как были в жопе , так и останетесь )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 > Айболид 5 ноября, 14:13

      Айболид, Вы явно поклонник и певец нацизма. Всех его вождей наизусть знаете.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > rac531 5 ноября, 14:38

      А я всех перечислил ? Не знал . Ну тебе виднее - ты точно видно знаешь . Специалист ? Думаю у тебя дома и их портреты развешаны в к/б рамочках . А я "17 мгновений весны" за свою жизнь пересмотрел раз 20 , отсюда и все мои "знания" .

      0
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      ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 > Айболид 5 ноября, 15:37

      Учить историю по враным фильмам - типично для ЕГЭшников)
      С Вами все ясно)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > rac531 5 ноября, 15:53

      В средней школе 371 города-героя Ленинграда (как и в любой советской средней школе ) , где я обучался , вождей 3-го рейха не изучали .
      А с тобой наверно где-нибудь в Винницкой области , недобитые УПАшники историей занимались .

      0
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      ...
      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > rac531 7 ноября, 00:17

      А ты фанат иудаизма, раз за крип)))

      0
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 5 ноября, 09:18

      Как и всё в сегодняшней России , с концом одного субъекта , закончится и царствование Зенита. Не стоит лицемерить , в пору отмечать не столетие клуба , а ДР Газпрома.
      За 75 лет в СССР питерский клуб выиграл Кубок в 1945 (подарок блокадникам ) и Чемпионат страны 1984...ВСЁ...
      Так что отмечать справедливо ДР Госкорпорации , которая переехала в Питер.

      2
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      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Алексей З 5 ноября, 10:12

      Вам сектантам не надоело жить временами Ивана Грозного!?) Что вы все вспоминаете времена прошлых столетий) неужели у вас в секте все ровесники Ловчего,что мозги не способны мыслить нормально хотя бы!) Когда вы выигрывали В Чемпионате рпл у Зенита последний раз? Не выигрывали, поэтому вас и зовут фарм клуб Зенита

      6
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      ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З > TIMOTHY 5 ноября, 10:49


      Что ты всё лезешь со своими куриными мозгами.
      Живи и думай как хочешь , мне на вас длббов фиолетово.
      Не надо мне писать , выкладывай на общее обозрение.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > TIMOTHY 5 ноября, 11:32

      КЛОН УПАДИ В ПОМОЙКУ

      0
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      Рейтинг: +7110

      Давид59 > Алексей З 5 ноября, 12:40

      Уточню. Победа в кубке - 1944-й год. Ещё уточню. Чемпионами в СССР становились в основном либо Динамо Киев, либо московские клубы. И что это было? Чисто спортивные достижения? Все знают, что не совсем. Все ресурсы были в столице (и Украины тоже). Поэтому талантливые игроки в регионах не задерживались. Прямиком в Москву (или Киев). Такая цена этих побед.

      6
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      Рейтинг: +1797

      Айболид > Давид59 5 ноября, 14:46

      А кого-то тупо призывали в ряды СА .

      2
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З > Давид59 7 ноября, 10:55

      Ну да , а ещё были тбилисцы, армяне , минчане , ворошиловградцы, Днепр, ну это так , пустяки.
      Понимаю, гордыня или местечковый патриотизм , не позволяет признать что в СССР ФК Зенит был, как по нежнее , не входил в число претендентов на что-либо.
      В ХХ1 веке с образованием Газпрома и переездом его в город на Неве, Зенит воспрял, взлетел, воцарился.
      Стоит заметить , что это неожиданно совпало с воцарением на всех высоких постах выходцев из вашего города. Под кооперативом "Озеро" оказалась вся страна.Куда это всё привело , можно судить по международному положению и демографии.
      Только поэтому я и предложил отмечать не 150 лет Зенита , а 25 Газпрома, так будет честнее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7110

      Давид59 > Алексей З 7 ноября, 11:02

      В "местечковом патриотизме" не вижу ничего плохого. В каждой деревне болеют за свой клуб

      0
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З > Давид59 7 ноября, 11:03

      Это понятно и правильно , но всё же и объективность не плохо бы подключать.

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 5 ноября, 08:56

      Зенит самый сильный клуб в РПЛ и это факт! Каждый сезон он даёт шанс потенциальным чемпионам, давайте,набирайте очки, уходите в отрыв,так нет же не хотят, сдуваются..и в очных встречах Зенит сильнее,потому и чемпион

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 5 ноября, 08:45

      Теперь, мы чемпионы на вечно!
      :))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Питерский князь 5 ноября, 11:35

      Ну раз княгиня сказала, значит так тому и быть- помойная что взять

      0
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