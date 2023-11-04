Водитель молодежки «Арсенала» привез ее не в тот город – матч пришлось отменить

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Футбол Германия 22:30
Гамбург - Магдебург
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кф 2,00
С командой «Арсенала» до 18 лет случился комичный казус. Водитель привез футболистов не в тот город, сообщил в твиттере журналист Джордж Берд.
«Арсенал» должен был приехать в Брайтон на матч АПЛ до 18 лет, но водитель по ошибке приехал в Борнмут. Из-за этого матч пришлось отменить.
- Тренирует молодежку «Арсенала» бывший футболист основы Джек Уилшир.