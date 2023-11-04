Водитель молодежки «Арсенала» привез ее не в тот город – матч пришлось отменить

С командой «Арсенала» до 18 лет случился комичный казус. Водитель привез футболистов не в тот город, сообщил в твиттере журналист Джордж Берд.

«Арсенал» должен был приехать в Брайтон на матч АПЛ до 18 лет, но водитель по ошибке приехал в Борнмут. Из-за этого матч пришлось отменить.