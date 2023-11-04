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    • Водитель молодежки «Арсенала» привез ее не в тот город – матч пришлось отменить

    Водитель молодежки «Арсенала» привез ее не в тот город – матч пришлось отменить

    С командой «Арсенала» до 18 лет случился комичный казус. Водитель привез футболистов не в тот город, сообщил в твиттере журналист Джордж Берд.

    «Арсенал» должен был приехать в Брайтон на матч АПЛ до 18 лет, но водитель по ошибке приехал в Борнмут. Из-за этого матч пришлось отменить.

    • Тренирует молодежку «Арсенала» бывший футболист основы Джек Уилшир.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 18:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Cesser1 4 ноября, 21:29

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
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      Рейтинг: +2220

      LOKOfanatik19 4 ноября, 20:00

      Пятница дала о себе знать.

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