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    • «Реал Сосьедад» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    «Реал Сосьедад» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» и «Барселона», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Реал Сосьедад»: Алекс, Муньос, Субельдия, Траоре, Ле Норман, Субименди, Мугуруза, Мерино, Мендес, Оярсабаль, Кубо.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    «Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Бальде, Араухо, Мартинес, Кунде, Гави, Гюндоган, Лопес, Канселу, Феликс, Левандовски.

    Главный тренер: Хави

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Барселона»

    Источник: Бомбардир

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    04.11.2023 18:37
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