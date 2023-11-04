Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» и «Барселона», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Реал Сосьедад»: Алекс, Муньос, Субельдия, Траоре, Ле Норман, Субименди, Мугуруза, Мерино, Мендес, Оярсабаль, Кубо.
Главный тренер: Иманол Альгуасил
«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Бальде, Араухо, Мартинес, Кунде, Гави, Гюндоган, Лопес, Канселу, Феликс, Левандовски.
Главный тренер: Хави
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Барселона»
- Матч покажет Setanta Sports 2.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир