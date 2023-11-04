Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» и «Барселона», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Алекс, Муньос, Субельдия, Траоре, Ле Норман, Субименди, Мугуруза, Мерино, Мендес, Оярсабаль, Кубо.

Главный тренер: Иманол Альгуасил

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Бальде, Араухо, Мартинес, Кунде, Гави, Гюндоган, Лопес, Канселу, Феликс, Левандовски.

Главный тренер: Хави

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Барселона»