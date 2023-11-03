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    Дивеев сообщил, что не сыграет за ЦСКА в 2023 году

    Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, сможет ли он вернуться на поле после травмы уже в 2023 году.

    «Сыграю ли в этом году? Нет», – сказал футболист армейцев.

    • В текущем сезоне Дивеев провел лишь одну встречу за ЦСКА. Это случилось в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пен. – 5:4). Защитник сыграл 45 минут и был заменен после перерыва.
    • Летом Дивеев перенес операцию на голеностопном суставе. По прогнозам для восстановления потребуется 4-5 месяцев.

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    Источник: Sport24

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    03.11.2023 09:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      1jdrr 3 ноября, 10:48

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