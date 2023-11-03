Дивеев сообщил, что не сыграет за ЦСКА в 2023 году

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, сможет ли он вернуться на поле после травмы уже в 2023 году.
«Сыграю ли в этом году? Нет», – сказал футболист армейцев.
- В текущем сезоне Дивеев провел лишь одну встречу за ЦСКА. Это случилось в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пен. – 5:4). Защитник сыграл 45 минут и был заменен после перерыва.
- Летом Дивеев перенес операцию на голеностопном суставе. По прогнозам для восстановления потребуется 4-5 месяцев.
Источник: Sport24