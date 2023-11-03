Шавло рассказал об особенностях настроя соперников на «Спартак»

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло назвал выступления команды в нынешнем сезоне нестабильными.

«Спартак» отличается последние годы тем, что то играет стабильно, то начинается полоса. Против «Факела» играть на том поле было тяжело. Мы видели, что соперник носился, игра жизни была против «Спартака». Недаром тренер сказал, что для всех «Спартак» – красная тряпка. У всех команд есть настрой против них. Ну и где-то у «Спартака» не получается – в обороне делают ошибки, которые не должны делать. Вот и нестабильно играют. Если прибавить в этом, команда достойна находиться выше», – сказал Шавло.