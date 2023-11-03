Шавло рассказал об особенностях настроя соперников на «Спартак»

Шавло, на Спартака уже давно никто не настраивается. Спартака давно уже БУДНИЧНО и на классе обыгрывают все без исключения команды. Только в мозгах СЕКТЫ Спартак до сих пор остается суперклубом, на который нужно настраиваться. На самом деле Спартак сейчас - клуб для ПОРЖАТЬ!!!...)))
Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло назвал выступления команды в нынешнем сезоне нестабильными.
«Спартак» отличается последние годы тем, что то играет стабильно, то начинается полоса. Против «Факела» играть на том поле было тяжело. Мы видели, что соперник носился, игра жизни была против «Спартака». Недаром тренер сказал, что для всех «Спартак» – красная тряпка. У всех команд есть настрой против них. Ну и где-то у «Спартака» не получается – в обороне делают ошибки, которые не должны делать. Вот и нестабильно играют. Если прибавить в этом, команда достойна находиться выше», – сказал Шавло.
- «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 20 очками после 13 матчей.
- В прошлой игре в чемпионате москвичи в гостях уступили «Факелу» 0:2.
- В следующем матче команда сыграет с «Локомотивом» 5 ноября.