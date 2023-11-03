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    • Сестра Роналду отреагировала на публикацию с наградами Кришитиану и подписью «заработал, а не получил»

    Сестра Роналду отреагировала на публикацию с наградами Кришитиану и подписью «заработал, а не получил»

    Сестра нападающего саудовского «Аль-Насра» Кришитану Роналду, Катя Авейру, оценила пост о брате, размещенный на фан-странице игрока.

    Там появилась фотография португальца с пятью «Золотыми мячами», четырьмя «Золотыми бутсами» и другими наградами и подписью «заработал, а не получил».

    Авейру отреагировала на пост, оставив в комментариях несколько аплодирующих эмодзи.

    Публикация появилась 31 октября, на следующий день после вручения Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

    • Роналду в этом году не попал в число номинантов на получение «Золотого мяча».
    • Сам Роналду лайкнул пост, в котором журналист Томас Ронсеро рассуждал о награждении Месси и сказал, что аргентинец должен был получить пять «Золотых мячей» вместо восьми. В комментариях к публикации португалец оставил четыре смеющихся эмодзи.

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    Источник: Sport24

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    03.11.2023 08:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 3 ноября, 18:11

      И она абсолютно права! Именно заработал, а не получил, как один известный всем персонаж.))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8448

      BarStep 3 ноября, 12:17

      Ээх, дурёха!
      Заработать - это отработать честно контракт.
      Достойно? Безусловно!
      А вот получить - это уже Признание!
      Вот и разница между твоим братцем и Месси!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Omar-Omaroff-google > BarStep 3 ноября, 20:27

      Ты прав,заработать честно и получить на халяву разные вещи))).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -75

      Скай 3 ноября, 11:44

      зависть, банальная зависть, гложет кристинку и его семейку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2220

      LOKOfanatik19 3 ноября, 09:35

      Да этот ЗМ уже обесценен, после того как франц футбол отдал его, а потом снова начал вручать, газеты как таковой уже нету. И после ряда спорных вручений.

      2
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