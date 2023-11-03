Сестра Роналду отреагировала на публикацию с наградами Кришитиану и подписью «заработал, а не получил»

Сестра нападающего саудовского «Аль-Насра» Кришитану Роналду, Катя Авейру, оценила пост о брате, размещенный на фан-странице игрока.

Там появилась фотография португальца с пятью «Золотыми мячами», четырьмя «Золотыми бутсами» и другими наградами и подписью «заработал, а не получил».

Авейру отреагировала на пост, оставив в комментариях несколько аплодирующих эмодзи.

Публикация появилась 31 октября, на следующий день после вручения Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

Роналду в этом году не попал в число номинантов на получение «Золотого мяча».

Сам Роналду лайкнул пост, в котором журналист Томас Ронсеро рассуждал о награждении Месси и сказал, что аргентинец должен был получить пять «Золотых мячей» вместо восьми. В комментариях к публикации португалец оставил четыре смеющихся эмодзи.

Российский футбол в разгаре: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽