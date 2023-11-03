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  • Сестра Роналду отреагировала на публикацию с наградами Кришитиану и подписью «заработал, а не получил»

Сестра Роналду отреагировала на публикацию с наградами Кришитиану и подписью «заработал, а не получил»

3 ноября 2023, 08:11
4

Сестра нападающего саудовского «Аль-Насра» Кришитану Роналду, Катя Авейру, оценила пост о брате, размещенный на фан-странице игрока.

Там появилась фотография португальца с пятью «Золотыми мячами», четырьмя «Золотыми бутсами» и другими наградами и подписью «заработал, а не получил».

Авейру отреагировала на пост, оставив в комментариях несколько аплодирующих эмодзи.

Публикация появилась 31 октября, на следующий день после вручения Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

  • Роналду в этом году не попал в число номинантов на получение «Золотого мяча».
  • Сам Роналду лайкнул пост, в котором журналист Томас Ронсеро рассуждал о награждении Месси и сказал, что аргентинец должен был получить пять «Золотых мячей» вместо восьми. В комментариях к публикации португалец оставил четыре смеющихся эмодзи.

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Источник: Sport24
Саудовская Аравия. Премьер-лига Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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LOKOfanatik19
1698993325
Да этот ЗМ уже обесценен, после того как франц футбол отдал его, а потом снова начал вручать, газеты как таковой уже нету. И после ряда спорных вручений.
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BarStep
1699003025
Ээх, дурёха! Заработать - это отработать честно контракт. Достойно? Безусловно! А вот получить - это уже Признание! Вот и разница между твоим братцем и Месси!
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ZeBolotny
1699024295
И она абсолютно права! Именно заработал, а не получил, как один известный всем персонаж.))
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