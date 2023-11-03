В субботу, 4 ноября, «Реал Сосьедад» на своем поле сыграет с «Барселоной». Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата Испании по футболу и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Реал Сосьедад»

Команда с 19 баллами идет на пятом месте в турнирной таблице. Отметим, в 11 играх национального первенства сан-себастьянцы выиграли пять матчей, в четырех поединках сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда забила 20 голов, но при этом пропустила 14 мячей.

Каталонцы идут на четвертом месте с 24 очками. Команда на четыре балла отстает от лидирующих «Реала» и «Жироны». Подопечные Хави выиграли семь матчей, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Отметим, команда забила 23 гола, но при этом пропустила 12 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 192 матча, «Реал Сосьедад» выигрывал 36 раз, а «Барселона» побеждала в 113 матчах.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Барселона»

Обе команды соседствуют в турнирной таблице, однако каталонцы, на наш взгляд, чуть ближе к успеху. Впрочем, от этого матча не стоит ждать обилия голов, вероятно, гости победят с минимальным счетом. Наш прогноз – победа «Барселоны» (2.18).