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  • Боярский – об отстранении российских команд: «Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть»

Боярский – об отстранении российских команд: «Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть»

2 ноября 2023, 23:12
7

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своем отношении к международному бану команд из России.

– Обидно, что «Зенит» не участвует в еврокубках?

– Нет, сейчас в мире такая ситуация, когда нужно искать способы получать удовольствие у себя дома.

Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть. Даже матчи Кубка России смотреть приятнее, чем Лигу чемпионов.

– Но уровень ведь другой.

– Прекрасно это понимаю. Но существует спорт, в который не должна вмешиваться политика. Так что, пока ситуация не изменится, ничего не получится.

– Недавно УЕФА вернул к международным турнирам наши сборные до 17 лет.

– Это очень хорошо. Спорт должен быть огражден от всех международных ситуаций. Это обязанность мировой общественности. Спорт всегда несет мир.

– Смотрели последние товарищеские матчи сборной России?

– Да. Пока наша сборная еще достаточно хромая. Поэтому судить о том, что мы увидели, рано.

– Вам было бы интересно следить за сборной, если бы она выступала в Азии?

– А так оно и будет. Уверен, что это правильный путь развития. Футбол многогранен и интересен в любых вариантах.

– Но опять же – уровень там ниже.

– Разумеется. Но самое замечательное – азарт и атмосфера. Бывают не очень удачные театры, но порой там такие спектакли, что эффект гораздо сильнее, чем от проверенных и маститых мастеров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит
Комментарии (7)
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ВетеR
1698956784
и этот головой поехал ... кубок россии лучше лиги чемпионов...)
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DeStar
1698964324
видимо в отпуск уехал и пропустил вспышку. сначала ж сборные до 17 сначала пустили, а потом отменили? еще раз успели допустить что ли?
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Дядя Серёжа
1698983222
Я во все времена смотрю наши игры. Европейские игры в Сибири среди ночи, смотреть запись зная результат... изредка попадаю, когда по нашему игры начинаются до часа ночи
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timon2401
1698984603
" но опять же.. уровень там ниже")) а у нас прям сборная рвала всех в Европе
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Давид59
1698988912
П****ц полный! Европа больная, мы самые здоровые. Мы лучше дома, тихо сам с собою. Ну "Бомбардир"! У вас один эксперт, лучше другого.
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