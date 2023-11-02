Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Боярский – об отстранении российских команд: «Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть»

    Боярский – об отстранении российских команд: «Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть»

    Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своем отношении к международному бану команд из России.

    – Обидно, что «Зенит» не участвует в еврокубках?

    – Нет, сейчас в мире такая ситуация, когда нужно искать способы получать удовольствие у себя дома.

    Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть. Даже матчи Кубка России смотреть приятнее, чем Лигу чемпионов.

    – Но уровень ведь другой.

    – Прекрасно это понимаю. Но существует спорт, в который не должна вмешиваться политика. Так что, пока ситуация не изменится, ничего не получится.

    – Недавно УЕФА вернул к международным турнирам наши сборные до 17 лет.

    – Это очень хорошо. Спорт должен быть огражден от всех международных ситуаций. Это обязанность мировой общественности. Спорт всегда несет мир.

    – Смотрели последние товарищеские матчи сборной России?

    – Да. Пока наша сборная еще достаточно хромая. Поэтому судить о том, что мы увидели, рано.

    – Вам было бы интересно следить за сборной, если бы она выступала в Азии?

    – А так оно и будет. Уверен, что это правильный путь развития. Футбол многогранен и интересен в любых вариантах.

    – Но опять же – уровень там ниже.

    – Разумеется. Но самое замечательное – азарт и атмосфера. Бывают не очень удачные театры, но порой там такие спектакли, что эффект гораздо сильнее, чем от проверенных и маститых мастеров.

    Новости по теме
    В «Зените» рассказали о серьезном штрафе для бразильского игрока 1
    В «Зените» назвали позиции, которые клуб хочет усилить в трансферное окно 4
    Луческу объяснил, почему «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2023 23:12
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7109

      Давид59 3 ноября, 08:21

      П****ц полный! Европа больная, мы самые здоровые. Мы лучше дома, тихо сам с собою. Ну "Бомбардир"! У вас один эксперт, лучше другого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 3 ноября, 07:10

      " но опять же.. уровень там ниже")) а у нас прям сборная рвала всех в Европе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа 3 ноября, 06:47

      Я во все времена смотрю наши игры. Европейские игры в Сибири среди ночи, смотреть запись зная результат... изредка попадаю, когда по нашему игры начинаются до часа ночи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      Айболид 3 ноября, 06:04

      Нет , промкваса точно в Питере через рот опустили . Этот "пернатый" наверное в группе армии Север не затерялся бы , году эдак в 41-42 м .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12707

      DeStar 3 ноября, 01:32

      видимо в отпуск уехал и пропустил вспышку.
      сначала ж сборные до 17 сначала пустили, а потом отменили?
      еще раз успели допустить что ли?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7109

      Давид59 > DeStar 3 ноября, 08:16

      Я тоже не понял. Может интервью старое. Или оба вообще не в курсе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 3 ноября, 00:21

      Видимо подлечили тебя. но слабовата возвращайся в ЛТП и продолжай лечиться, эх Мича Шляпа, сидел тихо и все было хорошо, а теперь показал свою ДУРЬ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12435

      ВетеR 2 ноября, 23:26

      и этот головой поехал ...

      кубок россии лучше лиги чемпионов...)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +887

      прабабушка краба > ВетеR 3 ноября, 00:16

      Ну я матчей кубка смотрел больше, чем матчей ЛЧ. Лучше ли матчи КР матчей ЛЧ? Вряд ли, но мне интереснее смотреть КР

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > прабабушка краба 3 ноября, 00:22

      Еще один Мича

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4451

      mutabor0992 > ВетеR 3 ноября, 00:28

      дАРАтаньян давно кукухой поехал.Видать сказывается алкоголизм.Не умеет пить чел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +887

      прабабушка краба > Suvorov71 3 ноября, 00:43

      А тебе матчи условной Баварии интереснее матчей Спартака и Зенита?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > прабабушка краба 3 ноября, 02:02

      Что то мне не понятно, ты говоришь о встрече между питерской помойкой и Спартаком или когда Спартак играет в евро кубках

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +887

      прабабушка краба > Suvorov71 4 ноября, 13:42

      евро кубки? это которых у ЦСКА один, у Зенита два, а у крючкохвостых ноль?)))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+