Боярский – об отстранении российских команд: «Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть»

П****ц полный! Европа больная, мы самые здоровые. Мы лучше дома, тихо сам с собою. Ну "Бомбардир"! У вас один эксперт, лучше другого.
Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своем отношении к международному бану команд из России.
– Обидно, что «Зенит» не участвует в еврокубках?
– Нет, сейчас в мире такая ситуация, когда нужно искать способы получать удовольствие у себя дома.
Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть. Даже матчи Кубка России смотреть приятнее, чем Лигу чемпионов.
– Но уровень ведь другой.
– Прекрасно это понимаю. Но существует спорт, в который не должна вмешиваться политика. Так что, пока ситуация не изменится, ничего не получится.
– Недавно УЕФА вернул к международным турнирам наши сборные до 17 лет.
– Это очень хорошо. Спорт должен быть огражден от всех международных ситуаций. Это обязанность мировой общественности. Спорт всегда несет мир.
– Смотрели последние товарищеские матчи сборной России?
– Да. Пока наша сборная еще достаточно хромая. Поэтому судить о том, что мы увидели, рано.
– Вам было бы интересно следить за сборной, если бы она выступала в Азии?
– А так оно и будет. Уверен, что это правильный путь развития. Футбол многогранен и интересен в любых вариантах.
– Но опять же – уровень там ниже.
– Разумеется. Но самое замечательное – азарт и атмосфера. Бывают не очень удачные театры, но порой там такие спектакли, что эффект гораздо сильнее, чем от проверенных и маститых мастеров.