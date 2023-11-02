Боярский – об отстранении российских команд: «Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своем отношении к международному бану команд из России.

– Обидно, что «Зенит» не участвует в еврокубках?

– Нет, сейчас в мире такая ситуация, когда нужно искать способы получать удовольствие у себя дома.

Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть. Даже матчи Кубка России смотреть приятнее, чем Лигу чемпионов.

– Но уровень ведь другой.

– Прекрасно это понимаю. Но существует спорт, в который не должна вмешиваться политика. Так что, пока ситуация не изменится, ничего не получится.

– Недавно УЕФА вернул к международным турнирам наши сборные до 17 лет.

– Это очень хорошо. Спорт должен быть огражден от всех международных ситуаций. Это обязанность мировой общественности. Спорт всегда несет мир.

– Смотрели последние товарищеские матчи сборной России?

– Да. Пока наша сборная еще достаточно хромая. Поэтому судить о том, что мы увидели, рано.

– Вам было бы интересно следить за сборной, если бы она выступала в Азии?

– А так оно и будет. Уверен, что это правильный путь развития. Футбол многогранен и интересен в любых вариантах.

– Но опять же – уровень там ниже.

– Разумеется. Но самое замечательное – азарт и атмосфера. Бывают не очень удачные театры, но порой там такие спектакли, что эффект гораздо сильнее, чем от проверенных и маститых мастеров.