Хусаинов отреагировал на слова Лапочкина про заговор против «Спартака»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку работы судей на матчах московского «Спартака», отреагировав на недавнее заявление бывшего судьи РПЛ Сергея Лапочкина.
«Действия, которые судьи совершают в матчах «Спартака», вынуждают болельщиков и экспертов говорить, что есть какой-то заговор. Потому что эти действия не совпадают в правилами игры», – сказал Хусаинов.
- Ранее Лапочкин заявил, что судьи смеются над слухами о заговоре против «Спартака».
- В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» – «Краснодар» (2:3) гол с пенальти форварда красно-белых Александра Соболева был отменен из-за подсказки судьи ВАР, зафиксировавшего двойное касание у форварда в момент исполнения удара
Источник: «Спорт-экспресс»