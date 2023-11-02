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    • Хусаинов отреагировал на слова Лапочкина про заговор против «Спартака»

    Хусаинов отреагировал на слова Лапочкина про заговор против «Спартака»

    Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку работы судей на матчах московского «Спартака», отреагировав на недавнее заявление бывшего судьи РПЛ Сергея Лапочкина.

    «Действия, которые судьи совершают в матчах «Спартака», вынуждают болельщиков и экспертов говорить, что есть какой-то заговор. Потому что эти действия не совпадают в правилами игры», – сказал Хусаинов.

    • Ранее Лапочкин заявил, что судьи смеются над слухами о заговоре против «Спартака».
    • В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак»«Краснодар» (2:3) гол с пенальти форварда красно-белых Александра Соболева был отменен из-за подсказки судьи ВАР, зафиксировавшего двойное касание у форварда в момент исполнения удара

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    02.11.2023 14:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +528

      Napaleon Banapart 2 ноября, 17:11

      Нет в России продажных судей... Так же как нет ГаИшников взяточников... Все живут по Конституции и в рамках правового поля..

      1
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      Рейтинг: +1796

      Айболид 2 ноября, 16:38

      Ещё бы б/у федотова спросили )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11926

      alp 2 ноября, 16:14

      почему про хусаинова пишут что он экс судья фифа но не пишут за что его оттуда выперли?

      3
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      Рейтинг: +1951

      rac531 > alp 2 ноября, 18:16

      ЛАПОЧКИН ОТСТРАНЕН УЕФА НА ДЕЯТЬ ЛЕТ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ)))

      Наказание было связано с нарушением статей Дисциплинарного регламента 11, 12.2
      Статья 11
      2. Нарушение принципов совершается кем-либо:
      a. кто участвует и делает попытки участвовать в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции.

      Статья 12
      2. Честность проведения матчей и соревнований нарушается, например, каким-либо лицом:
      a. которое действует таким образом, что с большой долей вероятности окажет незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица.

      1
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      Рейтинг: -75

      Скай 2 ноября, 15:17

      Нет дыма без огня. Это ясно всем. Ну, а лапочкин, та еще вафля.

      4
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      Рейтинг: -75

      Скай > Скай 2 ноября, 15:49

      причем вафля то, пи d ерская.

      3
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      Рейтинг: +1951

      rac531 > Скай 2 ноября, 18:17

      ЛАПОЧКИН ОТСТРАНЕН УЕФА НА ДЕЯТЬ ЛЕТ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ)))

      0
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      Рейтинг: +69221

      portero 2 ноября, 14:50

      Диагноз, продажный судейка всех считает продажными!!!!
      Но может так и есть, он же в курсе кухни, вот только зачем сейчас кукарекать про кормушку от которой кормился????
      Зависть что ушли лучшие времена....

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