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  • Хусаинов отреагировал на слова Лапочкина про заговор против «Спартака»

Хусаинов отреагировал на слова Лапочкина про заговор против «Спартака»

2 ноября 2023, 14:42
3

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку работы судей на матчах московского «Спартака», отреагировав на недавнее заявление бывшего судьи РПЛ Сергея Лапочкина.

«Действия, которые судьи совершают в матчах «Спартака», вынуждают болельщиков и экспертов говорить, что есть какой-то заговор. Потому что эти действия не совпадают в правилами игры», – сказал Хусаинов.

  • Ранее Лапочкин заявил, что судьи смеются над слухами о заговоре против «Спартака».
  • В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак»«Краснодар» (2:3) гол с пенальти форварда красно-белых Александра Соболева был отменен из-за подсказки судьи ВАР, зафиксировавшего двойное касание у форварда в момент исполнения удара

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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portero
1698925842
Диагноз, продажный судейка всех считает продажными!!!! Но может так и есть, он же в курсе кухни, вот только зачем сейчас кукарекать про кормушку от которой кормился???? Зависть что ушли лучшие времена....
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alp
1698930885
почему про хусаинова пишут что он экс судья фифа но не пишут за что его оттуда выперли?
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Napaleon Banapart
1698934261
Нет в России продажных судей... Так же как нет ГаИшников взяточников... Все живут по Конституции и в рамках правового поля..
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