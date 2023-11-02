Хусаинов отреагировал на слова Лапочкина про заговор против «Спартака»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку работы судей на матчах московского «Спартака», отреагировав на недавнее заявление бывшего судьи РПЛ Сергея Лапочкина.

«Действия, которые судьи совершают в матчах «Спартака», вынуждают болельщиков и экспертов говорить, что есть какой-то заговор. Потому что эти действия не совпадают в правилами игры», – сказал Хусаинов.