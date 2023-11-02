Боярский – о противостоянии «Зенита» и «Спартака»: «Думаю, это уже поднадоело»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил на вопрос о том, почему стало меньше разговоров о противостоянии петербургской команды со «Спартаком».

«Думаю, что это уже поднадоело. Соперничество-то осталось и будет продолжаться, но хочется чего-то более свежего и нового. Сейчас «Краснодар» проявляет себя гораздо интереснее, чем «Спартак», и по делу является более серьезным конкурентом», – сказал Боярский.