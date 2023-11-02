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    • Боярский – о противостоянии «Зенита» и «Спартака»: «Думаю, это уже поднадоело»

    Боярский – о противостоянии «Зенита» и «Спартака»: «Думаю, это уже поднадоело»

    Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил на вопрос о том, почему стало меньше разговоров о противостоянии петербургской команды со «Спартаком».

    «Думаю, что это уже поднадоело. Соперничество-то осталось и будет продолжаться, но хочется чего-то более свежего и нового. Сейчас «Краснодар» проявляет себя гораздо интереснее, чем «Спартак», и по делу является более серьезным конкурентом», – сказал Боярский.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 26 очками после 13 матчей.
    • «Спартак» идет шестым, на счету команды 20 очков.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    02.11.2023 14:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1796

      Айболид 2 ноября, 21:50

      Обидно наверно "промквасу" , он тут визжит как резанный прыгая с ветки на ветку , а всем а него посрать ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 2 ноября, 19:04

      Аааааа, вот и Мича Шляпа появился, давненько и пукал, видимо из ЛТП отпустили, а что то еще не слышно пердежа Геника Флюгера

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 2 ноября, 16:01

      Какое соперничество с хряками? Они уже лет 20 фарм клуб Зенита, приносящий 3 очка и кучу забитых голов. Зенит их ежегодно дерёт по взрослому. Сравнили чемпиона и лузера!!! Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 2 ноября, 15:00

      Противостояние Спартака и Зенита??? Да Спартак сейчас ДАЖЕ ФАКЕЛУ противостоять не может!!! Ну ржу ни могу!!!...)))

      4
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      Рейтинг: +7191

      владимир миронов 2 ноября, 14:44

      Иногда и трезвые мысли проскакивают в этой одурманенной голове.

      2
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      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > владимир миронов 2 ноября, 15:01

      В ОВАТСАПЛЕННОЙ голове вообще никакие мысли не проскакивают...

      0
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      ...
      Рейтинг: +5405

      Ziklop > Cleaner 2 ноября, 15:18

      усатый бухал изрядно, не могу утверждать что сейчас хватает здоровья на пьянки и гулянки как в молодости.

      2
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      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > Ziklop 2 ноября, 15:20

      Усатого уважаю. Да и кто в молодости не бухал?..)

      3
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      Рейтинг: +11926

      alp > Ziklop 2 ноября, 15:57

      "А кто не пьет? назови!"

      5
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      Рейтинг: +15030

      playsh > alp 2 ноября, 16:07

      Мёртвые...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5405

      Ziklop > alp 2 ноября, 17:58

      возможно есть экземпляры, вот я лет пять-6 не пил в советское время, а как начался (91 звиздец) помаленьку начал....

      2
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      Рейтинг: +5405

      Ziklop > Cleaner 2 ноября, 17:58

      про усатого ещё в советское время я писал, сейчас не знаю.

      1
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Ziklop 2 ноября, 19:06

      Циклоп, он лечится в ЛТП, так что сечас редко бухает с бездомными у помойки

      1
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      Рейтинг: +69221

      portero > Suvorov71 2 ноября, 21:19

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      1
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      Рейтинг: +638

      Цугундeр 2 ноября, 14:24

      "Порто"(са ) бы ща трахнуть...Канальи.
      Д " Артаньян загрустил , и набрал номер барыги..

      4
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