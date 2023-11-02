Захарян сказал, что участие в финале Кубка России было для него волнительнее дебюта в ЛЧ

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о диалоге с Арсеном Захаряном, ушедшим летом в «Реал Сосьедад».

«Недавно поздравил Захаряна с дебютом в Лиге чемпионов. Арсен сказал, что было волнительно, но менее волнительно, чем выйти в финале Кубка России. Тогда атмосфера была для него интереснее», – заявил Гафин.