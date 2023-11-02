Захарян сказал, что участие в финале Кубка России было для него волнительнее дебюта в ЛЧ

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о диалоге с Арсеном Захаряном, ушедшим летом в «Реал Сосьедад».
«Недавно поздравил Захаряна с дебютом в Лиге чемпионов. Арсен сказал, что было волнительно, но менее волнительно, чем выйти в финале Кубка России. Тогда атмосфера была для него интереснее», – заявил Гафин.
- После 2+ месяцев в «Сосьедаде» у Захаряна 0+0 по системе «гол+пас».
- В ЛЧ он дебютировал в матче с «Бенфикой» (1:0).
- В августе хавбека купили у «Динамо» за 13 миллионов евро.
Источник: Sport24