Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Захарян сказал, что участие в финале Кубка России было для него волнительнее дебюта в ЛЧ

    Захарян сказал, что участие в финале Кубка России было для него волнительнее дебюта в ЛЧ

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о диалоге с Арсеном Захаряном, ушедшим летом в «Реал Сосьедад».

    «Недавно поздравил Захаряна с дебютом в Лиге чемпионов. Арсен сказал, что было волнительно, но менее волнительно, чем выйти в финале Кубка России. Тогда атмосфера была для него интереснее», – заявил Гафин.

    • После 2+ месяцев в «Сосьедаде» у Захаряна 0+0 по системе «гол+пас».
    • В ЛЧ он дебютировал в матче с «Бенфикой» (1:0).
    • В августе хавбека купили у «Динамо» за 13 миллионов евро.

    Новости по теме
    Агент Селюк: «Захарян неправильно выбрал команду и может повторить судьбу Миранчука» 2
    Ловчев: «Разговор о европейской мечте российских футболистов – просто миф, пустой звук» 14
    Ловчев оценил выступления Захаряна и дал совет Алексею Миранчуку 12
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2023 13:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2746

      моэм 2 ноября, 23:18

      Во как , ЛИГА ЧЕМПИОНОВ для него не топ ....не рановато ли начал " стелить соломку " на случай возврата ?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+