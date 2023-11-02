В раздевалке «Реала» уверены в подписании Мбаппе, но руководство клуба утратило доверие к французу

Придет Мбаппе в Реал и начнутся в команде склоки, как в ПСЖ. А победы пропадут. Токсичный лягушатник...
Футболисты «Реала» думают, что Килиан Мбаппе присоединится к их команде следующим летом.
В раздевалке мадридцев переход 24-летнего нападающего считают неизбежным.
При этом руководство клуба относится к французу с недоверием, учитывая его предыдущие отказы.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года.
- Он стал третьим в голосовании за обладателя «Золотого мяча»-2023.
- В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.