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    • В раздевалке «Реала» уверены в подписании Мбаппе, но руководство клуба утратило доверие к французу

    В раздевалке «Реала» уверены в подписании Мбаппе, но руководство клуба утратило доверие к французу

    Футболисты «Реала» думают, что Килиан Мбаппе присоединится к их команде следующим летом.

    В раздевалке мадридцев переход 24-летнего нападающего считают неизбежным.

    При этом руководство клуба относится к французу с недоверием, учитывая его предыдущие отказы.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года.
    • Он стал третьим в голосовании за обладателя «Золотого мяча»-2023.
    • В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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    Источник: Marca

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    02.11.2023 12:37
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner 2 ноября, 15:14

      Придет Мбаппе в Реал и начнутся в команде склоки, как в ПСЖ. А победы пропадут. Токсичный лягушатник...

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