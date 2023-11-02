В раздевалке «Реала» уверены в подписании Мбаппе, но руководство клуба утратило доверие к французу

Футболисты «Реала» думают, что Килиан Мбаппе присоединится к их команде следующим летом.

В раздевалке мадридцев переход 24-летнего нападающего считают неизбежным.

При этом руководство клуба относится к французу с недоверием, учитывая его предыдущие отказы.