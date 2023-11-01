Соболев продолжил бойкот СМИ

Соболев чего то там продолжил??? Этот кривоног пенальти сразу ДВУМЯ НОГАМИ исполнил!!! И опять ПОДВЕЛ свою команду. Дельфин только НЫРЯТЬ и умеет...(((
Нападающий «Спартака» Александр Соболев не стал общаться с прессой после кубкового матча с «Краснодаром» (2:3). Он не остановился в смешанной зоне.
На прошлой неделе Соболев заявил о бойкоте СМИ.
- Соболев в матче с «Краснодаром» поучаствовал в обоих голах «Спартака».
- Также у Александра отменили гол с пенальти из-за двойного касания.
- Соболев в команде с 2020 года.