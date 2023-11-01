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    Соболев продолжил бойкот СМИ

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев не стал общаться с прессой после кубкового матча с «Краснодаром» (2:3). Он не остановился в смешанной зоне.

    На прошлой неделе Соболев заявил о бойкоте СМИ.

    • Соболев в матче с «Краснодаром» поучаствовал в обоих голах «Спартака».
    • Также у Александра отменили гол с пенальти из-за двойного касания.
    • Соболев в команде с 2020 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2023 23:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 2 ноября, 16:20

      Соболев чего то там продолжил??? Этот кривоног пенальти сразу ДВУМЯ НОГАМИ исполнил!!! И опять ПОДВЕЛ свою команду. Дельфин только НЫРЯТЬ и умеет...(((

      0
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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch 1 ноября, 23:48

      Попал себе в ногу и доказывал ,партнерам по команде что нет.... но повтор все разъяснил , этот брехун не мог не почувствовать попадание себе в ногу!!!!

      4
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      Рейтинг: +144

      Порванная хрюканина > AtticusFinch 2 ноября, 00:07

      Да там и причиной пеналя нырок чистой воды был

      2
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      Рейтинг: +144

      Порванная хрюканина 1 ноября, 23:48

      Он с логопедом работает

      1
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 1 ноября, 23:48

      Мудрое решение - поддерживаю !!!

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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > VVM1964 2 ноября, 16:22

      Стыдно, что такого неадеквата поддерживаете. Он на вас лОжил, поступки свои Вам же объяснять отказывается, а Вы, VVM1964, его в этом поддерживаете...(((

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Cleaner 2 ноября, 16:31

      Журналюги и неадекваты вроде тебя достали уже Спартак своим "вниманием" ((( - поэтому и поддерживаю !!!

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