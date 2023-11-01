Джикия после матча «Спартак» – «Краснодар» покинул стадион через черный ход

Защитник «Спартака» Георгий Джикия предпочел не общаться с журналистами после кубкового матча с «Краснодаром» (2:3).

Игрок, чтобы миновать журналистов, решил покинуть «Открытие Арену» через черный ход.

Джикия не играл в матче.

На прошлой неделе сообщалось о травме Георгия.

Впереди у «Спартака» матч 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

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