Джикия после матча «Спартак» – «Краснодар» покинул стадион через черный ход

Правильно сделал Жора . Набросились на человека . Как буд то он тренирует Спартак . Рыжего ловите ,а не Жору !
Защитник «Спартака» Георгий Джикия предпочел не общаться с журналистами после кубкового матча с «Краснодаром» (2:3).
Игрок, чтобы миновать журналистов, решил покинуть «Открытие Арену» через черный ход.
- Джикия не играл в матче.
- На прошлой неделе сообщалось о травме Георгия.
- Впереди у «Спартака» матч 14-го тура РПЛ против «Локомотива».
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