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    • Джикия после матча «Спартак» – «Краснодар» покинул стадион через черный ход

    Джикия после матча «Спартак» – «Краснодар» покинул стадион через черный ход

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия предпочел не общаться с журналистами после кубкового матча с «Краснодаром» (2:3).

    Игрок, чтобы миновать журналистов, решил покинуть «Открытие Арену» через черный ход.

    • Джикия не играл в матче.
    • На прошлой неделе сообщалось о травме Георгия.
    • Впереди у «Спартака» матч 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2023 23:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +54

      bulls27 3 ноября, 06:53

      Правильно сделал Жора . Набросились на человека . Как буд то он тренирует Спартак . Рыжего ловите ,а не Жору !

      0
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      Рейтинг: +5983

      neim 2 ноября, 16:43

      Что ни день, то новый побег и отказ от "свиданий" с представителями второй, самой древней профессии ))).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 2 ноября, 10:02

      команда катится вниз поэтому и бежит от репортеров

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 2 ноября, 08:33

      А, кто это такой?

      2
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      Рейтинг: +2746

      моэм 2 ноября, 06:45

      Необщение с журналистами , перевирающих каждое слово - это желание не потерять шанс остаться в Спартаке ....а также желание "не выносить сор из избы" , вернее из родного дома , коим стал для него Спартак .

      4
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      Рейтинг: +4451

      mutabor0992 1 ноября, 23:58

      А что так,а хЛабЛый жигит?

      2
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 1 ноября, 23:37

      Уходя черным ходом Джикия РЖАЛ как конь!!!...)))

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