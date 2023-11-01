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    Канчельскис рассказал, за что любит «Спартак»

    У бывшего игрока сборной России Андрея Канчельскиса есть чувства к «Спартаку».

    «Сейчас в красно-белом клубе бардак полнейший! Чемпионами они так не станут. «Спартак» – мои спонсоры, всегда выигрываю: заключаю пари с их болельщиками и побеждаю. Люблю этот клуб только из-за того, что он меня спонсирует», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • У команды 4 выездных поражения в чемпионате подряд.
    • В 20:45 мск «Спартак» начнет кубковый матч с «Краснодаром».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.11.2023 17:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1796

      Айболид 1 ноября, 19:54

      Там ещё василиса дудкина и б/ушный свисток фидотофф .

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      Рейтинг: +20527

      NewLife 1 ноября, 18:49

      Совсем заврался ! Какие пари ? Какие болельщики ? Твой спонсор поганый хейтер Спартака помойка РБ Спорт.

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