Там ещё василиса дудкина и б/ушный свисток фидотофф .
У бывшего игрока сборной России Андрея Канчельскиса есть чувства к «Спартаку».
«Сейчас в красно-белом клубе бардак полнейший! Чемпионами они так не станут. «Спартак» – мои спонсоры, всегда выигрываю: заключаю пари с их болельщиками и побеждаю. Люблю этот клуб только из-за того, что он меня спонсирует», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- У команды 4 выездных поражения в чемпионате подряд.
- В 20:45 мск «Спартак» начнет кубковый матч с «Краснодаром».