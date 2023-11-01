Канчельскис рассказал, за что любит «Спартак»

У бывшего игрока сборной России Андрея Канчельскиса есть чувства к «Спартаку».

«Сейчас в красно-белом клубе бардак полнейший! Чемпионами они так не станут. «Спартак» – мои спонсоры, всегда выигрываю: заключаю пари с их болельщиками и побеждаю. Люблю этот клуб только из-за того, что он меня спонсирует», – сказал Канчельскис.