Лучший теннисист России показал средний палец французским зрителям

Российский теннисист Даниил Медведев показал нецензурный жест болельщикам после поражения на турнире в Париже.

После матча 1/16 финала против болгарина Григора Димитрова Медведев показал фанатам средний палец.

«Средний палец? Нет, я рассматривал свой ноготь. С чего бы я должен был делать что-то подобное с этой прекрасной парижской публикой?» – объяснил поступок игрок.