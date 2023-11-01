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    • Лучший теннисист России показал средний палец французским зрителям

    Лучший теннисист России показал средний палец французским зрителям

    Российский теннисист Даниил Медведев показал нецензурный жест болельщикам после поражения на турнире в Париже.

    После матча 1/16 финала против болгарина Григора Димитрова Медведев показал фанатам средний палец.

    «Средний палец? Нет, я рассматривал свой ноготь. С чего бы я должен был делать что-то подобное с этой прекрасной парижской публикой?» – объяснил поступок игрок.

    • Медведев – 3-я ракетка мира, победитель турнира Большого шлема.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2023 17:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +528

      Napaleon Banapart 1 ноября, 23:08

      Лучший теннисист России снял простынь с кровати в отеле и использует ее как флаг страны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2034

      Romio-xxx 1 ноября, 18:35

      Красава)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      SanInstructor 1 ноября, 18:23

      молодец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      Айболид 1 ноября, 17:44

      Ну не спроста показывал поди . Наверно жабоеды провоцировали его во время матча или в адрес России чего нехорошего кричали .

      2
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      ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet > Айболид 1 ноября, 22:08

      А какое он имеет отношение к России? Он же выступает под нейтральным флагом.

      0
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