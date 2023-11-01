Лучший теннисист России показал средний палец французским зрителям

Лучший теннисист России снял простынь с кровати в отеле и использует ее как флаг страны...
Российский теннисист Даниил Медведев показал нецензурный жест болельщикам после поражения на турнире в Париже.
После матча 1/16 финала против болгарина Григора Димитрова Медведев показал фанатам средний палец.
«Средний палец? Нет, я рассматривал свой ноготь. С чего бы я должен был делать что-то подобное с этой прекрасной парижской публикой?» – объяснил поступок игрок.
- Медведев – 3-я ракетка мира, победитель турнира Большого шлема.