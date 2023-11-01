Орещук назвал единственный клуб РПЛ, куда может перейти Захарян – это не «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил ситуацию полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Если Захарян будет мало играть в «Реал Сосьедаде», ждать ли его аренды зимой? Зимой, наверное, нет. А вот в следующем году, наверное, да.

Удивит ли меня его возвращение в «Динамо», уже в новом качестве? Я думаю, он не вернется. Зачем было уезжать, чтобы вернуться в «Динамо»? Нет. Я думаю, что если вернется, то в «Зенит», – сказал Орещук.

В августе Захаряна купили у «Динамо» за 13 миллионов евро.

Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 7 матчей (119 минут) без голевых действий.

Арсен в Испании дважды переносил простуду.

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