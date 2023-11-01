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    • Орещук назвал единственный клуб РПЛ, куда может перейти Захарян – это не «Динамо»

    Орещук назвал единственный клуб РПЛ, куда может перейти Захарян – это не «Динамо»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил ситуацию полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

    «Если Захарян будет мало играть в «Реал Сосьедаде», ждать ли его аренды зимой? Зимой, наверное, нет. А вот в следующем году, наверное, да.

    Удивит ли меня его возвращение в «Динамо», уже в новом качестве? Я думаю, он не вернется. Зачем было уезжать, чтобы вернуться в «Динамо»? Нет. Я думаю, что если вернется, то в «Зенит», – сказал Орещук.

    • В августе Захаряна купили у «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 7 матчей (119 минут) без голевых действий.
    • Арсен в Испании дважды переносил простуду.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.11.2023 16:31
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 2 ноября, 02:38

      Думаю, что если его не выгонят,то он не вернётся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5983

      neim 1 ноября, 20:54

      Фантазер этот Орещук, а вопросозадавальщик просто провокатор.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13508

      Вомбат 1 ноября, 20:47

      Чушь собачья. Не за тем Захарян уезжал в Европу, чтобы перейти в Зенит. Если он не выиграет конкуренцию за место в Сан Себастьяне (а он ее наверняка не выиграет), его отдадут в аренду в другой клуб Ла Лиги. Возможно продадут, в том числе за границу. Но конечно не в Россию.

      0
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      Рейтинг: +5983

      neim 1 ноября, 20:44

      Фантазер этот Орещук, а аа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3281

      фанат джигурды 1 ноября, 20:21

      Какая РПЛ? Пюник или Ширак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19568

      paracetamol 1 ноября, 19:20

      Динаме не нужен, Зениту не нужен, а кому он нужен?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1735

      Taps > paracetamol 1 ноября, 20:08

      Наверное, на родине ...
      Мандарины собирать или мимозу драть.

      2
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      Рейтинг: +213

      яцык 1 ноября, 19:03

      Как он Динамо подколол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 1 ноября, 18:38

      А что Набалдян уже не нужен в испании, куда он может перейти, Арарат Ереван, там ему будет здорово

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 1 ноября, 18:17

      Бледные платят больше и скамейка мягче без заноз, отшлифована.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1951

      rac531 1 ноября, 16:52

      В Зенит? Туда ему и дорога, этому "дарованию")
      Пусть там гниет.
      Дурик, надо было жизнь делать по твоему великому предшественнику - легендарному КОКОШЕ)

      1
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      ...
      Рейтинг: +6709

      fakeid > rac531 2 ноября, 04:39

      даун, захарян уже был в зените, кастинг не прошёл, отпустили.

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