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  • Орещук назвал единственный клуб РПЛ, куда может перейти Захарян – это не «Динамо»

Орещук назвал единственный клуб РПЛ, куда может перейти Захарян – это не «Динамо»

1 ноября 2023, 16:31
9

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил ситуацию полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Если Захарян будет мало играть в «Реал Сосьедаде», ждать ли его аренды зимой? Зимой, наверное, нет. А вот в следующем году, наверное, да.

Удивит ли меня его возвращение в «Динамо», уже в новом качестве? Я думаю, он не вернется. Зачем было уезжать, чтобы вернуться в «Динамо»? Нет. Я думаю, что если вернется, то в «Зенит», – сказал Орещук.

  • В августе Захаряна купили у «Динамо» за 13 миллионов евро.
  • Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 7 матчей (119 минут) без голевых действий.
  • Арсен в Испании дважды переносил простуду.

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Источник: «Спорт день за днем»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Зенит Динамо Захарян Арсен
Комментарии (9)
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шахта Заполярная
1698851837
Бледные платят больше и скамейка мягче без заноз, отшлифована.
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яцык
1698854597
Как он Динамо подколол
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paracetamol
1698855655
Динаме не нужен, Зениту не нужен, а кому он нужен?
Ответить
фанат джигурды
1698859287
Какая РПЛ? Пюник или Ширак.
Ответить
neim
1698860653
Фантазер этот Орещук, а аа
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Вомбат
1698860836
Чушь собачья. Не за тем Захарян уезжал в Европу, чтобы перейти в Зенит. Если он не выиграет конкуренцию за место в Сан Себастьяне (а он ее наверняка не выиграет), его отдадут в аренду в другой клуб Ла Лиги. Возможно продадут, в том числе за границу. Но конечно не в Россию.
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neim
1698861261
Фантазер этот Орещук, а вопросозадавальщик просто провокатор.
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ZeBolotny
1698881927
Думаю, что если его не выгонят,то он не вернётся.
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