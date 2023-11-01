Попало на камеру: странная реакция Мбаппе на 2-е место Холанда в «Золотом мяче»

В интернете завирусилось видео с Килианом Мбаппе на церемонии вручения «Золотого мяча».

Форвард «ПСЖ» странным образом аплодировал Эрлингу Холанду. Нападающий «Манчестер Сити» стал обладателем трофея Герда Мюллера, который вручается лучшему бомбардиру по итогам сезона.

Кроме того, Холанд обошел Мбаппе в голосовании за обладателя «Золотого мяча»: норвежец занял второе место, француз – третье.

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