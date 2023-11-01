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    • Попало на камеру: странная реакция Мбаппе на 2-е место Холанда в «Золотом мяче»

    Попало на камеру: странная реакция Мбаппе на 2-е место Холанда в «Золотом мяче»

    В интернете завирусилось видео с Килианом Мбаппе на церемонии вручения «Золотого мяча».

    Форвард «ПСЖ» странным образом аплодировал Эрлингу Холанду. Нападающий «Манчестер Сити» стал обладателем трофея Герда Мюллера, который вручается лучшему бомбардиру по итогам сезона.

    Кроме того, Холанд обошел Мбаппе в голосовании за обладателя «Золотого мяча»: норвежец занял второе место, француз – третье.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2023 05:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З 1 ноября, 10:13

      Ожидали , что он закричит "Браво" ?
      Большинство специалистов сходились во мнении , что в финале ЧМ и ЗМ разыгрывался.
      Откуда взялся Холланд многим не понятно.
      Наверно и реакция Мбаппе поэтому такая сдержанная.

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      Рейтинг: +3491

      AZ 1 ноября, 08:14

      З-зависть

      0
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