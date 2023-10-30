Мостовой объяснил, почему Захаряну все нравится с «Сосьедаде», несмотря на дефицит игрового времени

Экс-спартаковец Александр Мостовой считает, что летний новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян доволен пребыванием в Испании.

В августе его купили у «Динамо» за 13 млн евро.

Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 7 матчей (119 минут) без голевых действий.

«У Захаряна преимущество – он молодой, ему 20 лет. Он попал в хорошую команду, играет в Лиге чемпионов, в шикарном чемпионате, у него все отлично.

Никто же ему не говорил, что он придет в «Реал Сосьедад» и будет основным футболистом. Будет тяжело.

Но там шикарная футбольная обстановка, он сейчас получает удовольствие от всего, что происходит, поверьте мне. Я играл за границей, я знаю, что это такое. Все в его руках и ногах», – сказал Мостовой.

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