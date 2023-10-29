Губерниев считает, что Соболев пожалеет о своем бойкоте

Полностью согласен с Соболевым и считаю целесообразным ВСЕМ спартаковцам, в том числе и Абаскалю, полностью отказывать продажным шелкоперам из Газпрома в интервью)
А, чтобы не нарушать регламент пусть с этими мерзавцами общается Мелёшин и, например, Юрий Шишкин)
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление спартаковца Александра Соболева. Он отказался общаться с медиа.
«Потом будет жалеть», – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
- Соболева в этом месяце отстраняли от работы с основой.
- На этой неделе сообщалось, что игрок хочет покинуть клуб.
- Соболев в «Спартаке» 3 года.