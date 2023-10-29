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    Губерниев считает, что Соболев пожалеет о своем бойкоте

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление спартаковца Александра Соболева. Он отказался общаться с медиа.

    «Потом будет жалеть», – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

    • Соболева в этом месяце отстраняли от работы с основой.
    • На этой неделе сообщалось, что игрок хочет покинуть клуб.
    • Соболев в «Спартаке» 3 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1858

      rac531 23 минуты назад

      Полностью согласен с Соболевым и считаю целесообразным ВСЕМ спартаковцам, в том числе и Абаскалю, полностью отказывать продажным шелкоперам из Газпрома в интервью)
      А, чтобы не нарушать регламент пусть с этими мерзавцами общается Мелёшин и, например, Юрий Шишкин)

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      Рейтинг: +1702

      Taps > rac531 10 минут назад

      Малыш, ты обиделся ?

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