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    • Игроку «МЮ» грозит дисквалификация из-за двух эмодзи, адресованных Онане

    Игроку «МЮ» грозит дисквалификация из-за двух эмодзи, адресованных Онане

    В английской Премьер-лиге разгорелся расистский скандал.

    Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо пытался похвалить своего партнера по команде Андре Онану, отразившего пенальти на 97-й минуте матча ЛЧ с «Копенгагеном» (1:0).

    Он выложил фотографию камерунского вратаря с двумя эмодзи гориллы, но вскоре удалил публикацию. Аргентинцу сделали ряд замечаний о том, что эмодзи могут быть истолкованы как проявление расизма.

    Постом Гарначо в соцсетях заинтересовалась Футбольная ассоциация Англии. Теперь ему грозит дисквалификация. Расследование уже проводится.

    Сам Онана встал на защиту одноклубника: «Я думаю, что люди не могут выбирать, следует ли мне на это обижаться. Я точно знаю, что имел в виду Гарначо – мощь и силу. Эта тема не должна получить развития».

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.10.2023 22:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3776

      FRZZ 18 часов назад

      Загнули тему слишком.....

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      Рейтинг: +4960

      Oldtrafford83 19 часов назад

      Только расисты и дебилы видят в этом расизм!!!

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      Рейтинг: +14

      JD15 20 часов назад

      Ох уж эта толерастия...

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