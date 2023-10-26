Игроку «МЮ» грозит дисквалификация из-за двух эмодзи, адресованных Онане

В английской Премьер-лиге разгорелся расистский скандал.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо пытался похвалить своего партнера по команде Андре Онану, отразившего пенальти на 97-й минуте матча ЛЧ с «Копенгагеном» (1:0).

Он выложил фотографию камерунского вратаря с двумя эмодзи гориллы, но вскоре удалил публикацию. Аргентинцу сделали ряд замечаний о том, что эмодзи могут быть истолкованы как проявление расизма.

Постом Гарначо в соцсетях заинтересовалась Футбольная ассоциация Англии. Теперь ему грозит дисквалификация. Расследование уже проводится.

Сам Онана встал на защиту одноклубника: «Я думаю, что люди не могут выбирать, следует ли мне на это обижаться. Я точно знаю, что имел в виду Гарначо – мощь и силу. Эта тема не должна получить развития».