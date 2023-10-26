Мостовой высказался о перспективах Захаряна в «Сосьедаде»

Экс-спартаковец Александр Мостовой оценил начальный период Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедада».
«Арсен уехал – здорово. Про его игру пока говорить рано, но он уже окунулся в эту футбольную атмосферу. Плюс, попал в хорошую команду, которая идет хорошо и играет в Лиге чемпионов.
Задача Захаряна сейчас – закрепиться в команде. А в основном составе пока тяжело, мы и говорили об этом. У него большое будущее, ему ведь всего 20 лет. А ему уже доверяют, все здорово складывается.
Арсен попал в хорошую футбольную атмосферу, в хороший город. Но мне адаптироваться в Испании было легче, я до этого три года в Португалии был и во Франции.
Я Европу уже исколесил. Но у Захаряна и без этого все в порядке. Тем более, что контракт подписали на пять лет», – заявил Мостовой.
- В августе Захаряна купили у «Динамо» за 13 млн евро.
- Он болел коронавирусом, из-за чего пропустил 5 игр.
- Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 6 матчей (119 минут) без голевых действий.