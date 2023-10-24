У «Барселоны» не хватало игроков на матч с «Шахтером» – клуб заявил 8 футболистов из молодежки

Кадровые проблемы «Барселоны» достигли пика в преддверии игры Лиги чемпионов против «Шахтера».
Каталонцам не хватило футболистов для формирования заявки – проблему пришлось решать включением в состав восьми игроков молодежной команды.
Главный тренер «Барсы» Хави решил не рисковать здоровьем Жюля Кунде, Серхи Роберто, Рафиньи, Френки де Йонга, Педри и Роберта Левандовски. Гави пропустит встречу из-за дисквалификации.
Зато свой шанс сыграть в ЛЧ получат зарегистрированные в молодежке Андер Астралага, Ламин Ямаль, Марк Касадо, Фермин Лопес, Пау Кубарси, Алеиш Гарридо, Марк Гиу и Эктор Форт.
- «Барса» примет «Шахтер» в среду в 19:45 мск.
- В субботу у каталонцев матч с «Реалом» в чемпионате.