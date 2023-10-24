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  • У «Барселоны» не хватало игроков на матч с «Шахтером» – клуб заявил 8 футболистов из молодежки

У «Барселоны» не хватало игроков на матч с «Шахтером» – клуб заявил 8 футболистов из молодежки

24 октября 2023, 22:00

Кадровые проблемы «Барселоны» достигли пика в преддверии игры Лиги чемпионов против «Шахтера».

Каталонцам не хватило футболистов для формирования заявки – проблему пришлось решать включением в состав восьми игроков молодежной команды.

Главный тренер «Барсы» Хави решил не рисковать здоровьем Жюля Кунде, Серхи Роберто, Рафиньи, Френки де Йонга, Педри и Роберта Левандовски. Гави пропустит встречу из-за дисквалификации.

Зато свой шанс сыграть в ЛЧ получат зарегистрированные в молодежке Андер Астралага, Ламин Ямаль, Марк Касадо, Фермин Лопес, Пау Кубарси, Алеиш Гарридо, Марк Гиу и Эктор Форт.

  • «Барса» примет «Шахтер» в среду в 19:45 мск.
  • В субботу у каталонцев матч с «Реалом» в чемпионате.

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Источник: Mundo Deportivo
Лига чемпионов Шахтер Барселона
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