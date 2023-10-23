В «Спартаке» рассказали о возможной смене названия стадиона

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о смене названия стадиона красно-белых «Открытие Банк-Арена».
«О переименовании стадиона много раз спрашивали. Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый контакт. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Есть ли другие варианты? Давайте дождeмся», – сказал Зеленов.
- «Открытие Банк Арена» – домашний стадион «Спартака», рассчитанный на 45 360 зрителей.
- Арена является второй по вместимости в Москве после стадиона «Лужники».
- 19 февраля 2013 года стадиону было присвоено название «Открытие Банк Арена» по названию спонсора – банка «Открытие».
Источник: «Чемпионат»