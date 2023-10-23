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  • В «Спартаке» рассказали о возможной смене названия стадиона

В «Спартаке» рассказали о возможной смене названия стадиона

23 октября 2023, 10:21
9

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о смене названия стадиона красно-белых «Открытие Банк-Арена».

«О переименовании стадиона много раз спрашивали. Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый контакт. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Есть ли другие варианты? Давайте дождeмся», – сказал Зеленов.

  • «Открытие Банк Арена» – домашний стадион «Спартака», рассчитанный на 45 360 зрителей.
  • Арена является второй по вместимости в Москве после стадиона «Лужники».
  • 19 февраля 2013 года стадиону было присвоено название «Открытие Банк Арена» по названию спонсора – банка «Открытие».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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Napaleon Banapart
1698047837
Тьфу... Я понимаю что без их денег ни куда. Никак. Но стремные эти названия. Лукойл арена. СТАДИОН СПАРТАК. Но такого не будет. Будут фон бет арены ..
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Цугундeр
1698051265
Е..баш.те сразу - Тинькофф арена. Хоть сожгут за дело.
Ответить
O-kolesov
1698052205
Предлагаю " Пастбище хряков". Звучит? Звучит.
Ответить
Fialet
1698052665
Надо именем Зарембы.
Ответить
Аvеngеr
1698052826
Заремафедуновна. "Как вы яхту назовете так она и поплывёт" х\ф из мультфильма
Ответить
JIEGEHDA
1698053151
Ну раз такая пьянка то " Стадион Пеппа . Ну свинка Пеппа же есть мультик свинки есть нужен стадион
Ответить
ilichkadr
1698055558
"Фунтик Арена", "Ахилл Арена" или на худой конец "Розочка Арена" из самого народного мультфильма "Маша и Медведь".
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Купа Купыч
1698058161
Пятачок Арена.
Ответить
НедраЧили
1698061243
НЕ ГАЗПРОМ Арена ))) ахах))
Ответить
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