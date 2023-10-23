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    • В «Спартаке» рассказали о возможной смене названия стадиона

    В «Спартаке» рассказали о возможной смене названия стадиона

    Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о смене названия стадиона красно-белых «Открытие Банк-Арена».

    «О переименовании стадиона много раз спрашивали. Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый контакт. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Есть ли другие варианты? Давайте дождeмся», – сказал Зеленов.

    • «Открытие Банк Арена» – домашний стадион «Спартака», рассчитанный на 45 360 зрителей.
    • Арена является второй по вместимости в Москве после стадиона «Лужники».
    • 19 февраля 2013 года стадиону было присвоено название «Открытие Банк Арена» по названию спонсора – банка «Открытие».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:21
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1025

      JIEGEHDA 24 минуты назад

      Ну раз такая пьянка то " Стадион Пеппа . Ну свинка Пеппа же есть мультик свинки есть нужен стадион

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1043

      Аvеngеr 29 минут назад

      Заремафедуновна.
      "Как вы яхту назовете так она и поплывёт" хф из мультфильма

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2340

      Fialet 32 минуты назад

      Надо именем Зарембы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1081

      O-kolesov 40 минут назад

      Предлагаю " Пастбище хряков". Звучит? Звучит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Цугундeр 55 минут назад

      Е..баш.те сразу - Тинькофф арена.
      Хоть сожгут за дело.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Порванная хрюканина 1 час назад

      Стадион им. дырявых хряков с десятого места ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8847

      nik55 > Порванная хрюканина 41 минуту назад

      бандерлогу слово не давали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +475

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Тьфу... Я понимаю что без их денег ни куда. Никак. Но стремные эти названия. Лукойл арена. СТАДИОН СПАРТАК. Но такого не будет. Будут фон бет арены ..

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