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    • Ивич ответил на упрек «Краснодара» за прагматичную игру: «Я не люблю уличный футбол»

    Ивич ответил на упрек «Краснодара» за прагматичную игру: «Я не люблю уличный футбол»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на мнения, что его команда стала играть прагматичнее.

    – Как Сергей Галицкий относится к изменению стиля «Краснодара», ведь ему нравится комбинационный футбол, а «Краснодар» с Вами стал играть более прагматично?

    – А как мы забили первый гол «Балтике» (2:2)? Это была не красивая комбинация? Сколько мы уже забили в чемпионате? Мы профессионалы, нам платят за это, чтобы мы побеждали. В любительской лиге можно играть как угодно, на улице можно играть как угодно. Я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол. Мне нравится приятный футбол, но мне нравится и побеждать. И если я не буду побеждать, мне скажут «пока-пока».

    • Ивич в команде с зимы.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 7-очковым отрывом.
    • Впереди у команды матч с ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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