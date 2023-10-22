Ивич ответил на упрек «Краснодара» за прагматичную игру: «Я не люблю уличный футбол»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на мнения, что его команда стала играть прагматичнее.

– Как Сергей Галицкий относится к изменению стиля «Краснодара», ведь ему нравится комбинационный футбол, а «Краснодар» с Вами стал играть более прагматично?

– А как мы забили первый гол «Балтике» (2:2)? Это была не красивая комбинация? Сколько мы уже забили в чемпионате? Мы профессионалы, нам платят за это, чтобы мы побеждали. В любительской лиге можно играть как угодно, на улице можно играть как угодно. Я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол. Мне нравится приятный футбол, но мне нравится и побеждать. И если я не буду побеждать, мне скажут «пока-пока».