Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Клубы из трех стран претендуют на Санчо, отстраненного от основы «МЮ»

    Клубы из трех стран претендуют на Санчо, отстраненного от основы «МЮ»

    Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

    Интерес к 23-летнему футболисту проявляют клубы из Бундеслиги, Серии А и чемпионата Турции.

    Они готовы зимой взять англичанина в аренду. «МЮ» открыт для предложений, поскольку конфликт игрока с тренером Эриком тен Хагом не удается урегулировать.

    • В 2021 году «Юнайтед» купил Санчо за 85 млн евро.
    • Джейдон отстранен от работы с основой после публичной перепалки с тен Хагом – он не играет с 26 августа.
    • Претендентами на него назывались «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

    Новости по теме
    Игроку «Манчестер Юнайтед» запретили есть вместе с партнерами 5
    «Барселона» планирует арендовать Санчо
    Итальянский топ-клуб готов забрать Санчо у «Манчестер Юнайтед»
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+