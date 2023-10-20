Клубы из трех стран претендуют на Санчо, отстраненного от основы «МЮ»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

Интерес к 23-летнему футболисту проявляют клубы из Бундеслиги, Серии А и чемпионата Турции.

Они готовы зимой взять англичанина в аренду. «МЮ» открыт для предложений, поскольку конфликт игрока с тренером Эриком тен Хагом не удается урегулировать.