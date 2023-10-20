Юран рассказал о стремлении возглавить «Спартак»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что хотел бы работать в московском «Спартаке».

«Мечтаю ли я возглавить «Спартак»? «Мечтаю» – не совсем точное слово. Я выступал в этом клубе, одни из лучших моих матчей в карьере прошли в Лиге чемпионов 1995 года, когда мы выиграли шесть матчей группового турнира из шести. Работал с великим тренером Олегом Романцевым и получал от этого огромное удовольствие. Конечно, любому бывшему футболисту хочется поработать в клубе, где он играл. Тем более что «Спартак» – не просто клуб, а флагман нашего футбола, самая популярная команда страны. Но не мечтаю это сделать, а стремлюсь.

Один раз я уже отказался от предложения «Спартака», потому что смотрел на вещи реально. Теперь у меня достаточно тренерского опыта, могу находить общий язык с болельщиками. Но способ для этого есть только один – давать результат. В «Спартаке» может быть только одна цель – чемпионство, и я как игрок испытал это на себе», – сказал Юран.