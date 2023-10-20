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    Юран рассказал о стремлении возглавить «Спартак»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что хотел бы работать в московском «Спартаке».

    «Мечтаю ли я возглавить «Спартак»? «Мечтаю» – не совсем точное слово. Я выступал в этом клубе, одни из лучших моих матчей в карьере прошли в Лиге чемпионов 1995 года, когда мы выиграли шесть матчей группового турнира из шести. Работал с великим тренером Олегом Романцевым и получал от этого огромное удовольствие. Конечно, любому бывшему футболисту хочется поработать в клубе, где он играл. Тем более что «Спартак» – не просто клуб, а флагман нашего футбола, самая популярная команда страны. Но не мечтаю это сделать, а стремлюсь.

    Один раз я уже отказался от предложения «Спартака», потому что смотрел на вещи реально. Теперь у меня достаточно тренерского опыта, могу находить общий язык с болельщиками. Но способ для этого есть только один – давать результат. В «Спартаке» может быть только одна цель – чемпионство, и я как игрок испытал это на себе», – сказал Юран.

    • Сергей Юран выступал за «Спартак» в качестве игрока в 1995 и 1999 годах.
    • В 2003 году он возглавлял дублирующий состав красно-белых, а также был помощником Андрея Чернышов в основной команде.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 12:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20270

      ilichkadr 10 минут назад

      Чувствуется лобановское воспитание.

      0
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      Рейтинг: +11913

      ivany4 18 минут назад

      Теперь у меня достаточно тренерского опыта, могу находить общий язык с болельщиками. Юран.)))
      С таким тренером, ни врагов ни соперников не надо будет.

      0
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      Рейтинг: +57342

      MaxRnD 26 минут назад

      Здоровья хватит ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +817

      The only one 35 минут назад

      молодец

      2
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