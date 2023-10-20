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Юран рассказал о стремлении возглавить «Спартак»

20 октября 2023, 12:07
8

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что хотел бы работать в московском «Спартаке».

«Мечтаю ли я возглавить «Спартак»? «Мечтаю» – не совсем точное слово. Я выступал в этом клубе, одни из лучших моих матчей в карьере прошли в Лиге чемпионов 1995 года, когда мы выиграли шесть матчей группового турнира из шести. Работал с великим тренером Олегом Романцевым и получал от этого огромное удовольствие. Конечно, любому бывшему футболисту хочется поработать в клубе, где он играл. Тем более что «Спартак» – не просто клуб, а флагман нашего футбола, самая популярная команда страны. Но не мечтаю это сделать, а стремлюсь.

Один раз я уже отказался от предложения «Спартака», потому что смотрел на вещи реально. Теперь у меня достаточно тренерского опыта, могу находить общий язык с болельщиками. Но способ для этого есть только один – давать результат. В «Спартаке» может быть только одна цель – чемпионство, и я как игрок испытал это на себе», – сказал Юран.

  • Сергей Юран выступал за «Спартак» в качестве игрока в 1995 и 1999 годах.
  • В 2003 году он возглавлял дублирующий состав красно-белых, а также был помощником Андрея Чернышов в основной команде.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (8)
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MaxRnD
1697795030
Здоровья хватит ?
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ivany4
1697795536
Теперь у меня достаточно тренерского опыта, могу находить общий язык с болельщиками. Юран.))) С таким тренером, ни врагов ни соперников не надо будет.
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ilichkadr
1697795996
Чувствуется лобановское воспитание.
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Беспонтий
1697799104
как будто не прошло полжизни наперекосяк как будто не было разлуки а коли позовут в спартак пойду зажмурившись хотя они и суки
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zigbert
1697807078
Говорит красиво но для этого надо хотя бы немного уважать Спартак. От Юрана идут постоянные склоки и претензия в адрес Спартака.
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alefreddy
1697812603
да это лучше чем есть сейчас
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Arsen59
1697820437
Сергей никогда не бросался словами,но и он также относится к людям.Мужик сказал,сделал.Это принцип.Как тренер всегда даёт результат,и,что важно он самокритичен и умеет делать выводы.Я давно слежу за его карьерой и желаю,чтобы его стремление преобразовалось в реальность.
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