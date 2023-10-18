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    • Первый тренер Соболева – о проблемах игрока с дисциплиной: «Мама разрешала его наказывать, можно было шлепнуть по заднице»

    Первый тренер Соболева – о проблемах игрока с дисциплиной: «Мама разрешала его наказывать, можно было шлепнуть по заднице»

    Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, отреагировал на новость о том, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил нападающего от тренировок с командой.

    «У Соболева не было особых проблем с дисциплиной. Единственное, его было сложно уложить и нельзя было поднять. Спит хорошо! Может, проспал, но не думаю, что специально. В наше время я у них в лагере телефоны забирал. В восемь вечера получали, играли, а в десять отдавали и ложились спать. Не возникало проблем. Могли ли они прятать телефоны? Они все где-то старались спрятать, но телефоны были на учете, как и дети. Раньше же было не так.

    Мама разрешала его наказывать, можно было и шлепнуть по заднице. Это не то что сейчас, попробуй как-то наказать. Не было проблем ни с ним, ни с его родителями. Мне вообще непонятно, что в «Спартаке» за дела, по-моему, внутри там атмосфера не очень», – сказал Горбунов.

    • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +177

      ramblernasheveverything 20 минут назад

      Мне вообще непонятно, что в «Спартаке» за дела, по-моему, внутри там атмосфера не очень», – сказал Горбунов.====
      Да просто мама Соболева теперь не разрешает Абаскалю шлепать по заду её сына.Вот и опаздывает он на завтрак. Вот в чем проблема.

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      Рейтинг: +5210

      Ziklop 51 минуту назад

      сейчас он большой, сам может навалять.

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