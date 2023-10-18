Первый тренер Соболева – о проблемах игрока с дисциплиной: «Мама разрешала его наказывать, можно было шлепнуть по заднице»

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, отреагировал на новость о том, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил нападающего от тренировок с командой.

«У Соболева не было особых проблем с дисциплиной. Единственное, его было сложно уложить и нельзя было поднять. Спит хорошо! Может, проспал, но не думаю, что специально. В наше время я у них в лагере телефоны забирал. В восемь вечера получали, играли, а в десять отдавали и ложились спать. Не возникало проблем. Могли ли они прятать телефоны? Они все где-то старались спрятать, но телефоны были на учете, как и дети. Раньше же было не так.

Мама разрешала его наказывать, можно было и шлепнуть по заднице. Это не то что сейчас, попробуй как-то наказать. Не было проблем ни с ним, ни с его родителями. Мне вообще непонятно, что в «Спартаке» за дела, по-моему, внутри там атмосфера не очень», – сказал Горбунов.