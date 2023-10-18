Первый тренер Соболева – о проблемах игрока с дисциплиной: «Мама разрешала его наказывать, можно было шлепнуть по заднице»

Мне вообще непонятно, что в «Спартаке» за дела, по-моему, внутри там атмосфера не очень», – сказал Горбунов.====
Да просто мама Соболева теперь не разрешает Абаскалю шлепать по заду её сына.Вот и опаздывает он на завтрак. Вот в чем проблема.
Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, отреагировал на новость о том, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил нападающего от тренировок с командой.
«У Соболева не было особых проблем с дисциплиной. Единственное, его было сложно уложить и нельзя было поднять. Спит хорошо! Может, проспал, но не думаю, что специально. В наше время я у них в лагере телефоны забирал. В восемь вечера получали, играли, а в десять отдавали и ложились спать. Не возникало проблем. Могли ли они прятать телефоны? Они все где-то старались спрятать, но телефоны были на учете, как и дети. Раньше же было не так.
Мама разрешала его наказывать, можно было и шлепнуть по заднице. Это не то что сейчас, попробуй как-то наказать. Не было проблем ни с ним, ни с его родителями. Мне вообще непонятно, что в «Спартаке» за дела, по-моему, внутри там атмосфера не очень», – сказал Горбунов.
- Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.