Во Франции потребовали лишить Бензема гражданства

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе прокомментировал заявление Министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена о связях форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема с террористической организацией.
«Если слова министра подтвердятся, мы должны рассмотреть вопрос о санкциях против Карима Бензема. Символическая санкция заключается в лишении «Золотого мяча». Кроме того, мы должны подать заявление о лишении его гражданства», – написала Буайе в соцсети X (ранее Twiiter).
- По словам Дарманена, Бензема «имеет печальные связи» с террористической организацией.
- 15 октября Бензема выступил с поддержкой Палестины.
- В июле 2023 года 35-летний француз перешел из мадридского «Реала» в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента.
- Нападающий стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году после победы «Реала» в Лиге чемпионов.
- В январе 2023 года Бензема завершил карьеру в сборной Франции из-за продления контракта Дидье Дешама.
Источник: Бомбардир