Во Франции потребовали лишить Бензема гражданства

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе прокомментировал заявление Министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена о связях форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема с террористической организацией.

«Если слова министра подтвердятся, мы должны рассмотреть вопрос о санкциях против Карима Бензема. Символическая санкция заключается в лишении «Золотого мяча». Кроме того, мы должны подать заявление о лишении его гражданства», – написала Буайе в соцсети X (ранее Twiiter).