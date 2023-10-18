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    Во Франции потребовали лишить Бензема гражданства

    Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе прокомментировал заявление Министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена о связях форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема с террористической организацией.

    «Если слова министра подтвердятся, мы должны рассмотреть вопрос о санкциях против Карима Бензема. Символическая санкция заключается в лишении «Золотого мяча». Кроме того, мы должны подать заявление о лишении его гражданства», – написала Буайе в соцсети X (ранее Twiiter).

    • По словам Дарманена, Бензема «имеет печальные связи» с террористической организацией.
    • 15 октября Бензема выступил с поддержкой Палестины.
    • В июле 2023 года 35-летний француз перешел из мадридского «Реала» в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента.
    • Нападающий стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году после победы «Реала» в Лиге чемпионов.
    • В январе 2023 года Бензема завершил карьеру в сборной Франции из-за продления контракта Дидье Дешама.

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    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 17:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2676

      Январь 59 33 минуты назад

      Что скажет Госдеп , то и примут как закон. Во Франции без Госдепа и шаг не ступят.

      0
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      Рейтинг: +22042

      Cleaner 1 час назад

      Лишить Бензама Золотого Мяча? Лягушатники, вы совсем РАЗУМА ЛИШИЛИСЬ? Что там над вашей Европой пиндосы РАСПЫЛЯЮТ???

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