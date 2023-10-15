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    Стало известно, перейдет ли Лелу в ЦСКА

    В футбольном агентстве Sferico Sports высказались о возможном переходе защитника «Каза Пии» Леонардо Лелу в ЦСКА.

    «Сейчас никаких переговоров и никаких контактов с российскими клубами нет», – заявили в агентстве.

    • По информации СМИ, в летнее трансферное окно ЦСКА был заинтересован в услугах левого защитника португальской «Каза Пии» Леонардо Лелу, однако трансфер в итоге так и не состоялся.
    • В нынешнем сезоне Леонардо Лелу провел 11 матчей в составе «Каза Пии», отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3184

      АЛЕКС 58 34 минуты назад

      Где нападающие? Где привычный для армейцев атакующий стиль?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14997

      Skull_Boy > АЛЕКС 58 32 минуты назад

      Не трогай Заболотного

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      E5 2 часа назад

      "Нужно больше защитников!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1054

      FCSpartakM > E5 2 часа назад

      вот такие же мысли. Видимо, болелы коней поддерживают футбол конюха в бей-навесь

      1
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