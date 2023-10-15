Стало известно, перейдет ли Лелу в ЦСКА

В футбольном агентстве Sferico Sports высказались о возможном переходе защитника «Каза Пии» Леонардо Лелу в ЦСКА.
«Сейчас никаких переговоров и никаких контактов с российскими клубами нет», – заявили в агентстве.
- По информации СМИ, в летнее трансферное окно ЦСКА был заинтересован в услугах левого защитника португальской «Каза Пии» Леонардо Лелу, однако трансфер в итоге так и не состоялся.
- В нынешнем сезоне Леонардо Лелу провел 11 матчей в составе «Каза Пии», отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»