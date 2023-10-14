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    • Мостовой ответил, сколько еще будет продолжаться карьера Дзюбы

    Мостовой ответил, сколько еще будет продолжаться карьера Дзюбы

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о карьере форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Дзюба бережeтся в начале сезона. Ему уже тяжеловато все 30 игр держать себя в тонусе. Думаю, после середины чемпионата он ещe прибавит.

    До скольких лет Артeм сможет играть? Года три ещe поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ – лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго», – сказал Мостовой.

    • У Дзюбы в сезоне РПЛ 9 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
    • Он лучший бомбардир в истории лиги.
    • В этом году Артему исполнилось 35 лет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3202

      Болотоход 1 час назад

      В газпром лиге и до 40 драчун будет играть)))

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