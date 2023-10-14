Мостовой ответил, сколько еще будет продолжаться карьера Дзюбы

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о карьере форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба бережeтся в начале сезона. Ему уже тяжеловато все 30 игр держать себя в тонусе. Думаю, после середины чемпионата он ещe прибавит.

До скольких лет Артeм сможет играть? Года три ещe поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ – лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго», – сказал Мостовой.