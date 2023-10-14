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«Спартак» запустил женскую команду

14 октября 2023, 19:41
1

«Спартак» официально объявил о запуске женской команды.

ЖФК «Спартак» будет выступать в Суперлиге со следующего сезона.

Директором ЖФК станет Елена Терехова – легендарная футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка России и чемпионка США.

«Рады сообщить, что у «Спартака» появляется полноценная женская команда. Клуб давно работал в этом направлении, мы начали процесс строительства с фундамента – собрали женские команды разных возрастов в нашей Академии (U-12, U-14 и U-16), молодежную команду.

Под руководством авторитетнейшей Елены Тереховой, выигравшей множество титулов в игровой карьере, девушки уже добились немалых успехов. Теперь пришло время выйти на взрослый уровень.

Со следующего года «Спартак» будет выступать в Суперлиге. Команду возглавит опытный тренер, который в своих предыдущих клубах готовил футболисток как на раннем этапе развития, так и на профессиональном уровне. Убеждены, что их совместная работа с Еленой Тереховой принесeт женскому «Спартаку» много побед во всех соревнованиях. Ну а клуб всегда будет уделять этому проекту самое пристальное внимание», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

  • Новый сезон Суперлиги стартует весной.
  • «Спартак» призвал подписываться на аккаунты женской команды в соцсетях.
  • Мужской «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
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