Защитник «Краснодара» ответил, думает ли команда о чемпионстве

Сергей Волков, защитник «Краснодара», высказался о лидерстве команды в РПЛ.

«Мы не думаем о чемпионстве, как все пишут. В голове это не держим. Просто работаем от игры к игре и договорились, что к 25-му туру, под конец чемпионата, уже посмотрим. Сейчас только 11 туров позади, рано о чeм‑то говорить», – сказал игрок.