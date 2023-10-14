Защитник «Краснодара» ответил, думает ли команда о чемпионстве

Одно дело думать и мечтать, другое болтать на всех медиаресурсах. Правильно делают, что скромничают. Впереди три очень сложных тура. Всё может измениться.
Сергей Волков, защитник «Краснодара», высказался о лидерстве команды в РПЛ.
«Мы не думаем о чемпионстве, как все пишут. В голове это не держим. Просто работаем от игры к игре и договорились, что к 25-му туру, под конец чемпионата, уже посмотрим. Сейчас только 11 туров позади, рано о чeм‑то говорить», – сказал игрок.
- «Краснодар» лидирует с 6-очковым отрывом.
- Впереди у команды матч с «Балтикой».
- Последние 5 сезонов РПЛ остались за «Зенитом».