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    • Защитник «Краснодара» ответил, думает ли команда о чемпионстве

    Защитник «Краснодара» ответил, думает ли команда о чемпионстве

    Сергей Волков, защитник «Краснодара», высказался о лидерстве команды в РПЛ.

    «Мы не думаем о чемпионстве, как все пишут. В голове это не держим. Просто работаем от игры к игре и договорились, что к 25-му туру, под конец чемпионата, уже посмотрим. Сейчас только 11 туров позади, рано о чeм‑то говорить», – сказал игрок.

    • «Краснодар» лидирует с 6-очковым отрывом.
    • Впереди у команды матч с «Балтикой».
    • Последние 5 сезонов РПЛ остались за «Зенитом».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2051

      morgan59 24 минуты назад

      Одно дело думать и мечтать, другое болтать на всех медиаресурсах. Правильно делают, что скромничают. Впереди три очень сложных тура. Всё может измениться.

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      Рейтинг: +7349

      sochi-2013 49 минут назад

      «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»( Александр Суворов).
      С такой философией СЕЛЬПОм и останетесь!

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      Рейтинг: +1809

      Alex Y 2 часа назад

      Уже пора бы выиграть чемпионство, а то как то скучновато стало)

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