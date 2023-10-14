«Барселона» хочет бесплатно подписать защитника «Челси»

«Барселона» изучает варианты усиления левого фланга обороны в связи с вероятным уходом Маркоса Алонсо по окончании сезона.

Каталонский клуб следит за защитником «Челси» Яном Матсеном, который следующим летом может стать свободным агентом.

«Барсу» привлекают атакующие качества голландского фулбека.