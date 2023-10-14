«Барселона» хочет бесплатно подписать защитника «Челси»

расформирование барсы отменяется?
«Барселона» изучает варианты усиления левого фланга обороны в связи с вероятным уходом Маркоса Алонсо по окончании сезона.
Каталонский клуб следит за защитником «Челси» Яном Матсеном, который следующим летом может стать свободным агентом.
«Барсу» привлекают атакующие качества голландского фулбека.
- 21-летний Матсен в «Челси» с 2018 года.
- В этом сезоне он поучаствовал в 8 матчах (248 минут).
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
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