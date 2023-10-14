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    «Барселона» хочет бесплатно подписать защитника «Челси»

    «Барселона» изучает варианты усиления левого фланга обороны в связи с вероятным уходом Маркоса Алонсо по окончании сезона.

    Каталонский клуб следит за защитником «Челси» Яном Матсеном, который следующим летом может стать свободным агентом.

    «Барсу» привлекают атакующие качества голландского фулбека.

    • 21-летний Матсен в «Челси» с 2018 года.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 8 матчах (248 минут).
    • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:50
    Комментарии1
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      fakeid 1 час назад

      расформирование барсы отменяется?

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