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    Файзуллаев привез на тренировку ЦСКА 30 килограмм плова

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об адаптации нападающего Аббосбека Файзуллаева.

    «Сразу разглядели талант? По первым тренировкам тяжело было сказать, да и ему нужно было время. Потом он адаптировался, мы его хорошо приняли, общаемся с ним, хороший парень. С хорошими качествами, скромный в жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. И команде он помогает, конечно.

    Был недавно такой момент, что на одну из тренировок он привeз 30 кг узбекского плова. Мы тренировались, и он заказал откуда-то плов. Привезли огромный казан плова, так что все мы вкусно пообедали», – сказал Обляков.

    • 20-летний узбекистанец пришел в ЦСКА в августе из «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • Сейчас игрок стоит 2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Файзуллаева 6 матчей, гол, ассист.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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