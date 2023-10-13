Файзуллаев привез на тренировку ЦСКА 30 килограмм плова

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об адаптации нападающего Аббосбека Файзуллаева.

«Сразу разглядели талант? По первым тренировкам тяжело было сказать, да и ему нужно было время. Потом он адаптировался, мы его хорошо приняли, общаемся с ним, хороший парень. С хорошими качествами, скромный в жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. И команде он помогает, конечно.

Был недавно такой момент, что на одну из тренировок он привeз 30 кг узбекского плова. Мы тренировались, и он заказал откуда-то плов. Привезли огромный казан плова, так что все мы вкусно пообедали», – сказал Обляков.