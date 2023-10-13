В «Зените» раскрыли планы на зимнее трансферное окно

позор лазурятнику! мало им все((( дырявые)))
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос об усилении состава грядущей зимой.
– У «Зенита» уже есть трансферный план на зимнее окно?
– План – норма жизни. Поэтому, конечно, он уже есть. Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы.
Группа атаки? Дождитесь зимы.
- Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 11 туров.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 очков.
- Летом «Зенит» купил игроков на 25,09 млн евро, а продал – на 60,2 млн.