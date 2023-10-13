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    В «Зените» раскрыли планы на зимнее трансферное окно

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос об усилении состава грядущей зимой.

    – У «Зенита» уже есть трансферный план на зимнее окно?

    – План – норма жизни. Поэтому, конечно, он уже есть. Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы.

    Группа атаки? Дождитесь зимы.

    • Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 11 туров.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 очков.
    • Летом «Зенит» купил игроков на 25,09 млн евро, а продал – на 60,2 млн.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3189

      Болотоход 50 минут назад

      позор лазурятнику! мало им все((( дырявые)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +18057

      Garrincha58 51 минуту назад

      нашли тайну подпишут Морелоса и делов то

      0
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