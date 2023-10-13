В «Зените» раскрыли планы на зимнее трансферное окно

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос об усилении состава грядущей зимой.

– У «Зенита» уже есть трансферный план на зимнее окно?

– План – норма жизни. Поэтому, конечно, он уже есть. Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы.

Группа атаки? Дождитесь зимы.