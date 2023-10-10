Директор Chery в России: «Про «Спартак» теперь больше знают в Китае»

Гендиректор китайского автомобильного бренда Chery в России Владимир Шмаков прокомментировал продление сотрудничества со «Спартаком».

– Можно ли сказать, что за счет вашего сотрудничества «Спартак» стал более узнаваем в Китае?

– Да, конечно. Наши китайские партнеры внимательно смотрят, как мы сотрудничаем. У нас появилось больше возможностей для представления бренда на российском рынке, мы можем показать не только наше желание продавать автомобили на российском рынке и получать прибыль, но и участвовать в социальных мероприятиях, поддерживать российский спорт.

Я много раз посещал стадион «Спартака» и главное впечатление – это болельщики клуба, то, насколько они горячо переживают за клуб.