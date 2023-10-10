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    • Директор Chery в России: «Про «Спартак» теперь больше знают в Китае»

    Директор Chery в России: «Про «Спартак» теперь больше знают в Китае»

    Гендиректор китайского автомобильного бренда Chery в России Владимир Шмаков прокомментировал продление сотрудничества со «Спартаком».

    – Можно ли сказать, что за счет вашего сотрудничества «Спартак» стал более узнаваем в Китае?

    – Да, конечно. Наши китайские партнеры внимательно смотрят, как мы сотрудничаем. У нас появилось больше возможностей для представления бренда на российском рынке, мы можем показать не только наше желание продавать автомобили на российском рынке и получать прибыль, но и участвовать в социальных мероприятиях, поддерживать российский спорт.

    Я много раз посещал стадион «Спартака» и главное впечатление – это болельщики клуба, то, насколько они горячо переживают за клуб.

    • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • Впереди матч с «Пари НН» (22 октября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.10.2023 22:08
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