Игрок «Зенита»: «Хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев заявил, что петербургская команда настроена выиграть РПЛ шесть раз подряд.

«Есть ли в команде и в городе ощущение предстоящего 100-летнего юбилея «Зенита»? Я такого не замечал. Мы сейчас сконцентрированы на этом чемпионате. Мы хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть (смеется).

Сейчас у нас сложная ситуация в турнирной таблице, что несхоже для нашей команды. Наверное, я пришел просто (улыбается), повредил ситуации. Мы думаем об этом сезоне, надо играть до зимы, потом отпуск, а затем еще полгода выигрывать», – сказал Васильев.

«Зенит» выиграл РПЛ пять раз подряд.

В этом сезоне клуб занимает 3-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!