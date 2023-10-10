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    • Игрок «Зенита»: «Хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть»

    Игрок «Зенита»: «Хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть»

    Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев заявил, что петербургская команда настроена выиграть РПЛ шесть раз подряд.

    «Есть ли в команде и в городе ощущение предстоящего 100-летнего юбилея «Зенита»? Я такого не замечал. Мы сейчас сконцентрированы на этом чемпионате. Мы хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть (смеется).

    Сейчас у нас сложная ситуация в турнирной таблице, что несхоже для нашей команды. Наверное, я пришел просто (улыбается), повредил ситуации. Мы думаем об этом сезоне, надо играть до зимы, потом отпуск, а затем еще полгода выигрывать», – сказал Васильев.

    • «Зенит» выиграл РПЛ пять раз подряд.
    • В этом сезоне клуб занимает 3-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5625

      PAREVG. 22 минуты назад

      Купить можно и 20 чемпионств подряд.
      Вот только уважения болельщиков других команд купить нельзя...

      3
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      Рейтинг: +3168

      Болотоход 24 минуты назад

      Сопляк блекло-голубой!!

      1
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      Рейтинг: +417

      RedMaksim97 26 минут назад

      Да всем по**й на вас

      2
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      Рейтинг: +1694

      rac531 53 минуты назад

      Дожили б..омжи и побирушки. Уже слово "СПАРТАК" боятся произнести. Это не ЛЕНИНРАДЦЫ( Это трусливые пи...ерцы)))
      Как известно, тепепрб для того чтобы приезать в Пи..ер надо денежку платить, чтобы сождержать этих дармоедов типа Васильева, Кержакова и прочих клаудиненковых)

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      Рейтинг: +5187

      Ziklop > rac531 22 минуты назад

      нельзя произносить слово Сви.ньи , вы хрюкать сразу начинаете и навоз вырабатывать!

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      Рейтинг: +954

      JIEGEHDA > rac531 19 минут назад

      Думаю многие фанаты и так не произносят имя Зенит. Как впрочем и фанаты Зенита не говорят Спартак. Это же стало нормой)) ах да. Забыл же совсем , твои старые коммы прочитай как ты говоришь про Зенит и другие клубы . И да заметь , если бы ты смотрел интервью ты бы понял что он шутил и смеялся)) а раз вы шуток не понимаете то это уже в вас проблема

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