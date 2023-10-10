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  • Игрок «Зенита»: «Хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть»

Игрок «Зенита»: «Хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть»

10 октября 2023, 10:35
14

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев заявил, что петербургская команда настроена выиграть РПЛ шесть раз подряд.

«Есть ли в команде и в городе ощущение предстоящего 100-летнего юбилея «Зенита»? Я такого не замечал. Мы сейчас сконцентрированы на этом чемпионате. Мы хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть (смеется).

Сейчас у нас сложная ситуация в турнирной таблице, что несхоже для нашей команды. Наверное, я пришел просто (улыбается), повредил ситуации. Мы думаем об этом сезоне, надо играть до зимы, потом отпуск, а затем еще полгода выигрывать», – сказал Васильев.

  • «Зенит» выиграл РПЛ пять раз подряд.
  • В этом сезоне клуб занимает 3-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Васильев Дмитрий
Комментарии (14)
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RedMaksim97
1696925745
Да всем по**й на вас
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PAREVG.
1696925965
Купить можно и 20 чемпионств подряд. Вот только уважения болельщиков других команд купить нельзя...
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Виктор-Самохвалов-vkontak
1696930462
Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сервис, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.
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АлексМак
1696930573
Верный настрой! Так и будет.
Ответить
Skull_Boy
1696931978
Очередная лавочная легенда из Зенита открыла рот
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Spirit_78
1696942449
Ну посмотрим, как вы этого хотите. Для этого рубиться надо в каждом матче и не терять концентрацию на последних минутах.
Ответить
Lahta
1696967705
Хорошее желание. Но пока Клаудиньо со своими земляками будут играть в дыр-дыр между собой и изоброжать изнежанных заезжих звёзд, в тройку бы попасть. Хотя по мне, лучше Зенит в середине ,но с питерскими пацанами.....
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bashnat013
1697034884
Ребенок какой-то прям ты чемпионство берешь ,чемпионства спонсоры берут
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