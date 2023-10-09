Джикия рассказал, довольны ли в «Спартаке» ничьей с ЦСКА

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил результат дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

Итоговый счет – 2:2.

Спартаковцы ушли от поражения благодаря голу на 97-й минуте.

Джикия весь матч провел в запасе.

«Нас не удовлетворяет этот результат. Ничья дома.

Была ли у «Спартака» возможность выиграть сегодня? Мы сравняли счет на последней минуте, поэтому гадать уже нет смысла.

О чемпионстве говорить будем в марте, сейчас слишком рано», – сказал Джикия.