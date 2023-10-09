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    Джикия рассказал, довольны ли в «Спартаке» ничьей с ЦСКА

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил результат дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

    • Итоговый счет – 2:2.
    • Спартаковцы ушли от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
    • Джикия весь матч провел в запасе.

    «Нас не удовлетворяет этот результат. Ничья дома.

    Была ли у «Спартака» возможность выиграть сегодня? Мы сравняли счет на последней минуте, поэтому гадать уже нет смысла.

    О чемпионстве говорить будем в марте, сейчас слишком рано», – сказал Джикия.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3433

      alefreddy 2 часа назад

      да ладно довольны еще как ведь отскочили при плохой игре

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