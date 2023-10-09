Джикия рассказал, довольны ли в «Спартаке» ничьей с ЦСКА

да ладно довольны еще как ведь отскочили при плохой игре
Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил результат дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.
- Итоговый счет – 2:2.
- Спартаковцы ушли от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
- Джикия весь матч провел в запасе.
«Нас не удовлетворяет этот результат. Ничья дома.
Была ли у «Спартака» возможность выиграть сегодня? Мы сравняли счет на последней минуте, поэтому гадать уже нет смысла.
О чемпионстве говорить будем в марте, сейчас слишком рано», – сказал Джикия.