В воскресенье, 8 октября, «Динамо» на своем поле сыграет с «Факелом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 16:30 по мск.

«Динамо»

Подопечные Лички идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. Команда в десяти матчах выиграла четыре матча, в четырех встречах сыграла вничью, а также потерпела два поражения. «Динамо» отличилось 17 голами и пропустило 15 мячей. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на солидные восемь баллов.

«Факел»

Воронежцы идут на 14 месте в турнирной таблице. Команда в десяти матчах выиграла две встречи, дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Факел» отличился семью голами и пропустил четырнадцать мячей. Подопечным Сергея Ташуева нужно набрать минимум три балла для выхода из зоны вылета – в активе команды восемь очков.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 18 матчей, в которых «Динамо» выиграло восемь матчей, «Факел» праздновал победу в шести встречах. Подопечные Лички наколотили тридцать один мяч, а подопечные Сергея Ташуева ответили девятнадцатью голами.

Прогноз на матч «Динамо» – «Факел»

На наш взгляд, все очевидно – в предстоящей встрече «Динамо» выглядит фаворитом матча. Команда Лички, по всей вероятности, и выиграет этот поединок с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.51), ТБ 2.5 (1.92).