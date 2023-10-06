Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    «Динамо» – «Факел»: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 8 октября

    В воскресенье, 8 октября, «Динамо» на своем поле сыграет с «Факелом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 16:30 по мск.

    «Динамо»

    Подопечные Лички идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. Команда в десяти матчах выиграла четыре матча, в четырех встречах сыграла вничью, а также потерпела два поражения. «Динамо» отличилось 17 голами и пропустило 15 мячей. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на солидные восемь баллов.

    «Факел»

    Воронежцы идут на 14 месте в турнирной таблице. Команда в десяти матчах выиграла две встречи, дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Факел» отличился семью голами и пропустил четырнадцать мячей. Подопечным Сергея Ташуева нужно набрать минимум три балла для выхода из зоны вылета – в активе команды восемь очков.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 18 матчей, в которых «Динамо» выиграло восемь матчей, «Факел» праздновал победу в шести встречах. Подопечные Лички наколотили тридцать один мяч, а подопечные Сергея Ташуева ответили девятнадцатью голами.

    Прогноз на матч «Динамо» – «Факел»

    На наш взгляд, все очевидно – в предстоящей встрече «Динамо» выглядит фаворитом матча. Команда Лички, по всей вероятности, и выиграет этот поединок с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.51), ТБ 2.5 (1.92).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2023 20:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+