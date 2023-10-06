Защитник «Динамо» не считает «Спартак» самым популярным клубом России

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный назвал самый популярный клуб в России.

– Болельщики «Спартака» считают, что это самый популярный клуб в России. Ты согласен с этим?

– Я не знаю, тут нужно думать. Болельщики «Динамо» думают, что мы самый популярный клуб.

– А ты как думаешь?

– Для меня – «Динамо».