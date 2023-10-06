Защитник «Динамо» не считает «Спартак» самым популярным клубом России

Молодец, научили патриотизму в клубе.
Если ходят слухи , что динамовцам ( как и торпедовцам) не разрешают даже на тренировках красный цвет, то что вы хотели от него услышать ?
Нашли кого спросить , о нём о самом кроме родителей наверно никто и не слышал.
Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный назвал самый популярный клуб в России.
– Болельщики «Спартака» считают, что это самый популярный клуб в России. Ты согласен с этим?
– Я не знаю, тут нужно думать. Болельщики «Динамо» думают, что мы самый популярный клуб.
– А ты как думаешь?
– Для меня – «Динамо».
- «Динамо» занимает 6-е место в РПЛ.
- «Спартак» идет на 5-й строчке.