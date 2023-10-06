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    • Защитник «Динамо» не считает «Спартак» самым популярным клубом России

    Защитник «Динамо» не считает «Спартак» самым популярным клубом России

    Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный назвал самый популярный клуб в России.

    – Болельщики «Спартака» считают, что это самый популярный клуб в России. Ты согласен с этим?

    – Я не знаю, тут нужно думать. Болельщики «Динамо» думают, что мы самый популярный клуб.

    – А ты как думаешь?

    – Для меня – «Динамо».

    • «Динамо» занимает 6-е место в РПЛ.
    • «Спартак» идет на 5-й строчке.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З 3 часа назад

      Молодец, научили патриотизму в клубе.
      Если ходят слухи , что динамовцам ( как и торпедовцам) не разрешают даже на тренировках красный цвет, то что вы хотели от него услышать ?
      Нашли кого спросить , о нём о самом кроме родителей наверно никто и не слышал.

      2
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      Рейтинг: +3148

      Болотоход 3 часа назад

      дурачок плотный))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch > Болотоход 2 часа назад

      ВАМ В ИТОГЕ ФУТБОЛКУ ОТДАЛИ?ПРОСТО РАДИ ИНТЕРЕСА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6964

      Давид59 4 часа назад

      Когда журналист задаёт такие вопросы... Поумнее бы что-нибудь спросил

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      Рейтинг: +16640

      Алексей З > Давид59 3 часа назад

      Наша спортивная ( и не только) журналистика - это дно.

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      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch > Алексей З 2 часа назад

      так иди и подними её крепким словом и мощным, чтобы простые обыватели прокричали -"Смело написано,смело,четко и по делу по европейски"!!!ай да Леху обиЗжаного качать и на лицо ему...

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      Рейтинг: +3991

      acor94 4 часа назад

      Диагноз - дурачок. Почитал все его высказывания, далеко пойдёт. Может даже по пути Кокорина

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