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    • Защитник «Спартака» объяснил разгромные поражения в двух матчах подряд

    Защитник «Спартака» объяснил разгромные поражения в двух матчах подряд

    Никита Чернов порассуждал о последних результатах «Спартака».

    • В РПЛ москвичи были разгромлены «Крыльями Советов» (0:4).
    • В Кубке спартаковцы крупно проиграли «Динамо» (0:3).
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА.

    «Как можно объяснить 0:7 за два матча? Не знаю, что даже сказать. Просто соперники были лучше.

    В Самаре это явно бросалось в глаза. Там мы отскочили от крупного счeта. В матче с «Динамо», по сути, тоже самое», – сказал защитник «Спартака».

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.10.2023 09:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1677

      rac531 4 часа назад

      Никита, тебе, как и другим игрокам надо не рассуждать, а тренироваться)
      Лучше всего на недельных сборах в Тарасовке)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102673

      zigbert 5 октября, 14:46

      Обвинять нужно не только защитников но и игроков средней линии, которые допускали такие провалы при контратаках соперников. Сколько таких голов уже получил Спартак.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy > zigbert 21 час назад

      Умяров не уровень команды да и остальные весьма посредственные трудно назвать стабильного игрока команды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      ScarlettOgusania 5 октября, 13:19

      Чернову пора на выход, в Самаре он "отскочил от крупного счёта", совсем крыша поехала, 0:4 не крупный?

      2
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 5 октября, 12:54

      защитники слабые вот и вся проблема

      2
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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 5 октября, 12:29

      Дыра в раме, вот почему!

      0
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      Рейтинг: +1677

      rac531 5 октября, 11:42

      "Никита Чернов порассуждал")))))))
      И каков же вывод можно сделать из рассуждений этого неумехи?)

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      Рейтинг: +21951

      Cleaner 5 октября, 10:31

      Просто Спартак БЫЛ ХУЖЕ!...)))

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