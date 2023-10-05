Защитник «Спартака» объяснил разгромные поражения в двух матчах подряд

Никита Чернов порассуждал о последних результатах «Спартака».

В РПЛ москвичи были разгромлены «Крыльями Советов» (0:4).

В Кубке спартаковцы крупно проиграли «Динамо» (0:3).

Следующий матч – дерби с ЦСКА.

«Как можно объяснить 0:7 за два матча? Не знаю, что даже сказать. Просто соперники были лучше.

В Самаре это явно бросалось в глаза. Там мы отскочили от крупного счeта. В матче с «Динамо», по сути, тоже самое», – сказал защитник «Спартака».