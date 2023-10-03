Турецкие топ-клубы летом интересовались игроком «Спартака» и сборной России

кто-нибудь, покажите туркам последнюю игру спартака с зенитом. особенно третий гол зенита. сутормин этого зиньковского накрутил как десятилетнего ребёнка, что и привело к голу. я даже не поверил, что такие детские ошибки можно совершать в рпл, во второй лиге ещё допустимо. но в спартаке возможно всё)
Турецкие топ-клубы этим летом интересовались полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским.
По информации Metaratings, «Спартак» категорически отказался продавать 27-летнего россиянина.
- В активе Зиньковского 1+1 в 13 играх этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 4 млн евро.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.