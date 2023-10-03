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    • Турецкие топ-клубы летом интересовались игроком «Спартака» и сборной России

    Турецкие топ-клубы летом интересовались игроком «Спартака» и сборной России

    Турецкие топ-клубы этим летом интересовались полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским.

    По информации Metaratings, «Спартак» категорически отказался продавать 27-летнего россиянина.

    • В активе Зиньковского 1+1 в 13 играх этого сезона.
    • Его рыночная стоимость – 4 млн евро.

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    Источник: Metaratings

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    03.10.2023 13:30
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6462

      fakeid 3 октября, 14:19

      кто-нибудь, покажите туркам последнюю игру спартака с зенитом. особенно третий гол зенита. сутормин этого зиньковского накрутил как десятилетнего ребёнка, что и привело к голу. я даже не поверил, что такие детские ошибки можно совершать в рпл, во второй лиге ещё допустимо. но в спартаке возможно всё)

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      Рейтинг: +580

      Damir07 3 октября, 13:47

      Блин если его фамилия на трасфорном рынке высвечивается это не означает что он кому то нужен
      Это как чью то анкету в одноклассниках просматривать типо вошёл в профиль все он им нужен )))

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      Рейтинг: +11907

      ivany4 > Damir07 3 октября, 14:20

      Ты читай не заголовки, а весь текст, от начала до конца - «Спартак» категорически отказался продавать 27-летнего россиянина.

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      Рейтинг: +580

      Damir07 > ivany4 3 октября, 19:15

      Я понял это
      Просто она и не рассматривали его вообще просто на трансферном рынке узнали что за фамилия

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      Рейтинг: +580

      Damir07 > ivany4 3 октября, 19:16

      Даже если бы и хотели купить он никогда не перешёл бы
      Таких денег как в Спартаке ни кто платить зп не будет тем более не напрягаясь

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      Рейтинг: +11907

      ivany4 > Damir07 4 октября, 00:05

      Провели предварительные переговоры как на восточном базаре. Предлагали 2 ляма.)) Но Зиньковскому в Турции делать нечего. Там более жесткий футбол, а он скоростной игрок. Его постоянно бы ломали, и в конце концов сломали бы. Да и в Спартаке он сейчас нужен.

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