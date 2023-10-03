Мостовой оценил стартовый отрезок Захаряна в «Сосьедаде»

Александр Мостовой высказался о первых неделях Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

Статистика полузащитника: 3 матча (35 минут) без голевых действий.

Он пропустил 4 игры подряд.

Захарян болел коронавирусом.

«Надеюсь, болезни сильно не выбьют Захаряна из колеи. Обстоятельства могли и получше сложиться, но тут ничего не поделаешь.

Какое-то время ему понадобиться для того, чтобы снова набрать форму и нащупать игровой ритм. Дебют в Испании у Захаряна смазался, но это вопрос везения. От болезней никто не застрахован.

Но тут, опять же, какие ожидания были? У нас один игрок перешел в Европу и все сразу: «Вау!». Такой сейчас уровень российского футбола. А раньше в каждой топ-лиге по несколько человек играли», – заявил Мостовой.