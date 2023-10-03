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    Мостовой оценил стартовый отрезок Захаряна в «Сосьедаде»

    Александр Мостовой высказался о первых неделях Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

    • Статистика полузащитника: 3 матча (35 минут) без голевых действий.
    • Он пропустил 4 игры подряд.
    • Захарян болел коронавирусом.

    «Надеюсь, болезни сильно не выбьют Захаряна из колеи. Обстоятельства могли и получше сложиться, но тут ничего не поделаешь.

    Какое-то время ему понадобиться для того, чтобы снова набрать форму и нащупать игровой ритм. Дебют в Испании у Захаряна смазался, но это вопрос везения. От болезней никто не застрахован.

    Но тут, опять же, какие ожидания были? У нас один игрок перешел в Европу и все сразу: «Вау!». Такой сейчас уровень российского футбола. А раньше в каждой топ-лиге по несколько человек играли», – заявил Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.10.2023 00:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 3 октября, 09:29

      На поле ещё не выходил.
      Интересно , а РБ-Спорт под "стартовым отрезком" что имеет ввиду , переезд из России в Испанию ?

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