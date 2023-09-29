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    Президент «ПСЖ» сделал заявление о будущем Мбаппе в клубе

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи ответил, останется ли в клубе нападающий Килиан Мбаппе.

    «Мбаппе – игрок «ПСЖ». Он любит этот клуб. Это фантастический футболист, лучший в мире.

    Мы счастливы, что он у нас есть. И он будет у нас [в следующем сезоне]!» – сказал Аль-Хелайфи.

    • Контракт Мбаппе истекает летом 2024 года.
    • «Реал» рассчитывает бесплатно подписать его по окончании сезона.
    • Форвард забил 7 голов в 5 матчах текущего розыгрыша Лиги 1.

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    Источник: PSG Talk

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4706

      Snek 2 часа назад

      Бедный, бедный Реал, так они хотели опрокинуть ПСЖ... Как я рад, что у них это не вышло.

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