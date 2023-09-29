Президент «ПСЖ» сделал заявление о будущем Мбаппе в клубе

Бедный, бедный Реал, так они хотели опрокинуть ПСЖ... Как я рад, что у них это не вышло.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи ответил, останется ли в клубе нападающий Килиан Мбаппе.
«Мбаппе – игрок «ПСЖ». Он любит этот клуб. Это фантастический футболист, лучший в мире.
Мы счастливы, что он у нас есть. И он будет у нас [в следующем сезоне]!» – сказал Аль-Хелайфи.
- Контракт Мбаппе истекает летом 2024 года.
- «Реал» рассчитывает бесплатно подписать его по окончании сезона.
- Форвард забил 7 голов в 5 матчах текущего розыгрыша Лиги 1.