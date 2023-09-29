Президент «ПСЖ» сделал заявление о будущем Мбаппе в клубе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи ответил, останется ли в клубе нападающий Килиан Мбаппе.

«Мбаппе – игрок «ПСЖ». Он любит этот клуб. Это фантастический футболист, лучший в мире.

Мы счастливы, что он у нас есть. И он будет у нас [в следующем сезоне]!» – сказал Аль-Хелайфи.